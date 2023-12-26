تكريم الفائزين في جائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني

قام الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، بتكريم الفائزين بجائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني، في الحفل الذي أقيم مساء اليوم بفندق الريتز كارلتون.

جائزة الأمانة للابداع المعماري والعمراني

وتهدف الجائزة إلى الإسهام في تحقيق التميز والابتكار والإبداع في عناصر ومكونات البيئة عمرانيًا ومعماريًا، إضافة إلى تكريم الممارسين المتميزين وإبراز مشروعاتهم الناجحة من خلال تطبيق المعايير المعتمدة على أفضل الممارسات العالمية.

و يشمل التكريم الحصول على شهادات تعزز التصنيف، وعرض المشروعات بمجلات عالمية، مع دراسة إمكانية ترشيحها لمسابقات عالمية.

وتابع سموه عرضًا مرئيًا خاص بالمشاريع المتقدمة للجائزة، وكرّم أصحاب المشاريع الفائزة حيث فاز بفئة البيئة والتصميم العمراني مشروع التحسينات العمرانية لمنطقة قصر الحكم للمالك لهيئة الملكية لمدينة الرياض تسلم الجائزة المهندس نايف الحرقان، ومدير المشروع وممثل المصمم شركة دار العمران المهندس سامي الصباغ الرئيس التنفيذي، وممثل المنفذ فريسينه السعودية العربية المهندس بدر الصبان مدير تطوير الأعمال.

وتوج مطل البجيري، مالك شركة الدرعية، وتسلم التكريم طلال كنسارة رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية، وممثل المصمم شركة Beno المهندس محمد سعد رئيس شركة الدرعية للتطوير بالنيابةً عن شركة Benoy ممثل المنفذ شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة المهندس سعيد بهجت رئيس مجلس الإدارة.

وفي فئة العمارة فاز برج صندوق الاستثمارات العامة بمركز الملك عبدالله المالي، تسلم الجائزة ممثل المالك شركة مركز الملك عبدالله المالي للإدارة والتطوير، المهندس سلطان الشهراني الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية، وممثل المصمم المهندس عثمان الوشمي شريك المكتب المصمم، وممثل المنفذ مجموعة بن لادن السعودية سامر بن محمد الخواشكي الرئيس التنفيذي لمجموعة بن لادن العالمية القابضة.

وفي الحفل ذاته توج مركز شمالات الثقافي، للمالك الفنانة التشكيلية مها الملوح، بجائزة تسلمتها نيابةً عنها ابنتها والشريك المؤسس للمكتب المصمم المهندسة سارة العيسى، وممثل المنفذ مكتب عبدالله العيسى “مهندسون واستشاريون” المهندس خالد ماضي مدير المشاريع.

في حين فاز جامع عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس، وتسلم الجائزة معالي المهندس طارق عبدالعزيز الفارس، وممثل المصمم مكتب فارس عبدالرحمن الفارس للاستشارات الهندسية المهندس فارس عبدالرحمن الفارس الرئيس التنفيذي، وممثل المنفذ مجموعة الأعمال المتحدة للمقاولات، ومالك الشركة المهندس مشعل القحطاني .

كما كرّم سموه مكتب هندسي ترشح له أكثر من عمل للفوز بالجائزة، لتميز أعماله بلغة معمارية فريدة، منسجمة مع البيئة المحلية لمدينة الرياض مكتب بندر المنصور “معماريون” وتسلمها المهندس كما كرم سموه لجنة تحكيم الجائزة نظير جهودهم.

وتستهدف الجائزة الإسهام في الارتقاء بجودة المشاريع والنهوض بمفاهيم الإبداع المعماري والعمراني، وتعزيز التميز وإبرازه ورفع مستوى الوعي العام بأهمية وأثر المشاريع المعمارية والعمرانية التي يقدمها القطاعان العام والخاص، بالإضافة إلى القطاعات غير الربحية، والوصول لآفاق جديدة من التنافس وإبراز أفضل الممارسات بين المتخصصين والمهتمين في مجالات العمران والتصميم، وكذلك حث المعماريين والمخططين والمصممين العمرانيين والممارسين في التخصصات ذات الصلة على الاهتمام بجودة مخرجات المشاريع، والإسهام في التطوير التقني لقطاعات التصميم والبناء والتشييد.

تجدر الإشارة إلى أن الجائزة تستهدف المتخصصين في المجالات العمرانية والمعمارية، والمهتمين بها، وذلك في إطار جهود الأمانة في إحياء الفراغات العامة، وصولاً إلى تحقيق التميز والابتكار والإبداع في عناصر مكونات البيئة العمرانية، والمعمارية، وتكريم الممارسين المتميزين.

وقال أمين عام الجائزة الدكتور حمد بن ناصر الصيعري، أن هذه الجائزة إحدى مبادرات أمانة الرياض الهادفة من خلالها لتحسين جودة المشاريع والارتقاء بالمخرجات المعمارية والعمرانية وإبراز أفضل الممارسات، وتحفيز التنافس الإيجابي بين المتخصصين، ما من شأنه أن يُسهم بالنهوض بمفاهيم الإبداع المعماري والعمراني.

يذكر أن أمانة الجائزة إستقبلت العديد من المشاركات، والتي تنوعت ما بين المباني السكنية، والتجارية، والمكتبية، والتعليمية، والمراكز الثقافية، ومشاريع التصميم العمراني، وغيرها، وتم تقييمها من قبل لجنة التحكيم وفقًا لعدد من المعايير من أهمها مفهوم الإبداع في تقديم الحلول المبتكرة، والأفكار الإيجابية التي تم تطبيقها في المشروع المشارك، التي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في المشاريع الأخرى من نفس الفئة، وبعد أن انتهت مرحلة التحكيم والتقييم، تم الرفع بالنتائج لمجلس أمناء الجائزة لاعتماد المشاريع الفائزة.