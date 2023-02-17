تقويم التعليم تنشر تنبيهات هامة بخصوص أصل الهوية والزي داخل اللجان

نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال حساب العناية بالمستفيدين التابع للهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مجموعة من التنبيهات بخصوص أصل الهوية والزي المسموح به داخل اللجان، وأكدت الهيئة أن الهوية الرقمية مُعترف بها بدون شك، ولكن نظراً لمنع دخول أجهزة الجوال داخل لجان الاختبار، فمن الضروري إحضار أصل الهوية الوطنية للتحقق من شخصية الممتحنين.

الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر وتوكلنا

كما أكد حساب العناية بالمستخدمين فيما يخص الهوية الرقمية المعتمدة من الجهات الرسمية عبر تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا، يمكن قبولها ولكن قبل دخول قاعات الاختبار، ولكن بمجرد دخول الممتحنين للقاعات يمنع اصطحاب أجهزة الجوال الخاصة بهم، مما يستلزم معه إحضار أصل الهوية الوطنية.

وفي سياق منفصل، أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب على ضرورة الالتزام بالزي الذي يتوافق مع لائحة المحافظة على ما يتطلبه الذوق العام في كافة مقرات الاختبار، وشددت على أنه يحظر ارتداء العباءة وقت أداء الاختبارات، بعد ما أثارته ما تم تداوله عبر عدد من المواقع كاجتزاء من تغريدة الهيئة حول منع ارتداء العباءة في الاختبارات.

على جانب أخر كانت الهيئة والبنك الدولي قد اختتمتا ورشة لتصنيف المدارس، تم من خلالها استعراض نماذج عالمية لتصنيف المدارس والدور الذي يمكن أن تلعبه في تشكيل الرؤى العامة وممارسات التحسين والتطوير.