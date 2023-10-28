تقلبات جوية.. أمطار متوسطة وغزيرة حتى الثلاثاء القادم على معظم أنحاء المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس التي ستسود المملكة حتى يوم الثلاثاء القادم، وتوقع أن تسقط الأمطار المتوسطة والغزيرة على معظم أنحاء المملكة حتى يوم الثلاثاء القادم.

طقس المملكة- المصدر: إكس

ونوه الوطني للأرصاد إلى زيادة فرص هطول الامطار الرعدية ابتداء من أمس الجمعة 27/ 10/ 2023، وحتى 31/ 10/ 2023م، لافتاً النظر إلى توقعاته بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على (المدينة المنورة، ووادي الفرع، وبدر، والعيص، والمهد، والحناكية، وخيبر، وحائل، وينبع، والعلا، والشملى، والحائط، والغزالة، وسميراء، وبقعاء، والشنان، وحقل، وتيماء، وأملج، والوجه، وضباء، والقريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل).

وفي ذات السياق، فإن التوقعات الأولية توضح أن حالة سقوط الأمطار سوف تستمر على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم، علاوة على أن المركز الوطني للأرصاد سوف يعمل باستمرار على تحديث تقاريره وتوقعاته الخاصة بتلك الحالة من هطول الأمطار عندما يستجد أي جديد.

وأما المناطق التي يتوقع أن تكون نسبة هطول الأمطار فيها خفيفة إلى متوسطة فهي (حبونا، وبدر الجنوب، ونجران، والمجمعة، وشقراء، والغاط، والزلفي، والقويعية، والدوادمي، والمذنب عفيف، وضرية، والنبهانية، والرس، والبدائع، وعقلة الصقور، ورأس الخبراء، والأسياح، والبكيرية، وعنيزة وبريدة)، بينما المناطق التي ستهطل عليها الأمطار المتوسطة فهي (عرعر، ورفحاء، والعويقلية، وطريف).