عاجل| تقلبات جديدة تشهدها السعودية الإثنين أمطار وثلوج وانخفاض الحرارة

محمد فوزي

بالرغم من حالة الاستقرار النسبي التي سيطرت على حالة الطقس في جميع أنحاء المملكة خلال الساعات الأخيرة، إلا أن الكثير من المناطق تتعرض لموجات من البرد وانخفاض كبير في درجات الحرارة، يصاحبها نشاط للرياح في بعض المناطق وسقوط للأمطار أيضًا بسبب تكون السحب المنخفضة، في الوقت الذي حذر فيه المركز الوطني للأرصاد وتغير المناخ من تقلبات جديدة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

عاجل| تقلبات جديدة تشهدها السعودية الإثنين أمطار وثلوج وانخفاض الحرارة

تقلبات في حالة الطقس

ووفقًا لبيان الأرصاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، فتشير التوقعات إلى تأثر أجزاء متفرقة من المملكة يوم الإثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي تكون متوسطة الشدة بشكل عام، يصاحبها سقوط للأمطار في الكثير من المناطق وانخفاض كبير في درجات الحرارة واستمرار موجة الصقيع التي تصل لحد الثلوج في بعض المناطق.

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كتلة هوائية باردة

ومن المتوقع أن تتأثر المملكة يوم الإثنين بعبور كتلة هوائية باردة سطحية، ينتج عنها تشكل كميات من الغيوم التي ينتج عنها سقوط للأمطار على أجزاء متفرقة من المملكة، تشمل كُلاً من سواحل وسط وجنوب البحر الأحمر وجنوب غرب المملكة وأجزاء من شمال الرياض وجنوب القصيم، تمتد حتى حفر الباطن وشمال المنطقة الشرقية.

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عاجل| تقلبات جديدة تشهدها السعودية الإثنين أمطار وثلوج وانخفاض الحرارة

كما أشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار متفاوتة الشدة على العديد من المناطق، مع توقع عودة الطقس إلى الاستقرار اعتباراً من يوم الثلاثاء، إلا أنه في الوقت ذاته سيظل بارداً بوجه عام على أغلب المناطق، خاصة الشمالية منها.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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