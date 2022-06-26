ماهي طريقة تقسيط فاتورة الكهرباء بالسعودية وكيفية الاستعلام عنها الكترونياً؟

يجد بعض الأشخاص ممن يتراجعون عن سداد الفواتير الخاصة بالعداد الكهربائي الخاص بهم، تراكم مبالغ ضخمة مستحقة للسداد، مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن طريقة تقسيط فاتورة الكهرباء بالسعودية، وقد أتاحت شركة الكهرباء السعودية للمواطنين، إمكانية تقسيط فواتير الكهرباء الخاصة بهم، وذلك لتخفيف العبء علي المواطنين والتسهيل عليهم، كما أتاحت الشركة إمكانية استخراج فاتورة الكهرباء، عبر موقعها الرسمي، لكي يتم دفع مبلغها بأقساط محددة، وايضاً يمكن للمواطنين الاستعلام من خلال تثبيت تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، علي هواتفهم الجوالة، والذي يتيح للأفراد إمكانية معرفة تكلفة تركيب العداد، وطريقة تقديم طلب عداد كهرباء جديد بدون صك ملكية، وسوف نتعرف علي تفاصيل ذلك من خلال هذا المقال.

ماهي طريقة تقسيط فاتورة الكهرباء بالسعودية؟

يمكن لكافة المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، تقسيط فواتير الكهرباء الخاصة بهم في حالة واحدة فقط، وهي عندما يتراكم علي الفرد أكثر من فاتورة لعدة شهور، ويتم ذلك بشكل إلكتروني بعد إستخراج فاتورة الكهرباء، من خلال موقع شركة الكهرباء السعودية، ثم يقوم المواطن بعد ذلك بدفع قيمة 50% من الفاتورة، ودفع باقي المبلغ مع فاتورة الشهر القادم.

كما أتاحت الشركة للمواطنين أمكانية الحصول علي نموذج طلب تقسيط للفاتورة واتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول الي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي.

ثم انقر علي الخدمات العامة.

اضغط علي الشركة السعودية للكهرباء.

اضف رقم الحساب او الفاتورة الخاص بك.

قم بإرفاق المبلغ الذي ستقوم بتسديده.

ادخل كود التحقق الذي سيرسل لك علي هاتفك الجوال السابق تسجيله، في المكان المخصص له.

سوف ترسل لك الشركة رسالة تفيد بنجاح سداد القسط.

طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

يمكن للمواطنين التواصل مع الشركة، للشكاوي او الاستفسارات من خلال اتباع الطرق التالية:

التواصل عبر الرسائل الخاصة بحساب العناية بالمشتركين علي تويتر.

كما يمكن التواصل من خلال الاتصال علي رقم الخدمة وهو 092001100.

تحميل تطبيق الكهرباء علي الهاتف الجوال من متجر بلاي.

ثم أتاحت الشركة التواصل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

لكي تتمكن من معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك عليك اتباع الخطوات التالية: