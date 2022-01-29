عروض تقسيط سامسونج جالكسي stc.. تقسيط مريح بسعر النقدي

تواصل شركة الاتصالات السعودية stc، تقديم عروضها المميزة لعملائها، ومن أبرز عروضها التي تشهد إقبالا من قبل المستهلكين، تقسيط سامسونج جالكسي stc، وتعتبر هذه العلامة التجارية للهواتف الذكية، واحدة من العلامات التجارية الشهيرة التي تشملها عروض stc، التي تعتبر شركة رقمية رائدة وتسعى للبقاء في المقدمة من خلال ما تقدمه من حلول وخدمات في مجالات متعددة، بما فيها الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الخدمات، وفي هذه المقالة خصصنا الحديث عن عروض التقسيط على أجهزة سامسونج جالكسي الذكية.

تقسيط سامسونج جالكسي stc

هاتف Samsung Galaxy A52s 5G

المواصفات: شاشة قياس 6.5 بوصة، ثلاث كاميرات خلفية 64 /12/5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، الألوان (أخضر لايت، بنفسجي فاتح، أسود، أبيض).

السعر النقدي 1559 ريال سعودي.

مدة التقسيط إما 12 او 18 أو 24 شهرًا.

هاتف Samsung Galaxy Z FLip 3 القابل للطي

المواصفات : شاشة قياس 6.7 بوصة، كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12ميجابكسل لكل منهما، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بكسل، ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، يدعم الشريحة المدمجة Esim، الألوان (كريمي، أسود، أخضر).

السعر النقدي: 3998.55 ريال سعودي.

مدة التقسيط إما 12 او 18 أو 24 شهرًا.

هاتف Samsung Galaxy Z Fold3 5G القابل للطي

المواصفات : شاشة قياس 7.6 بوصة، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12/12/12ميجابكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 10 ميجا بكسل و4 ميجابكسل، ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 و 512 جيجابايت، يدعم الشريحة المدمجة esim، الألوان (أخضر، أسود، فضي).

السعر النقدي: 6798.80 ريال سعودي.

مدة التقسيط إما 12 او 18 أو 24 شهرًا.

هاتف Samsung Galaxy S21 Plus 5G

المواصفات : شاشة قياس 6.7 بوصة، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12/64/12ميجابكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 10 ميجابكسل، ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، يدعم الشريحة المدمجة esim، الألوان (اسود فانتوم، فضي فانتوم، بنفسجي فانتوم).

السعر النقدي: 3199 ريال سعودي.

مدة التقسيط إما 12 او 18 أو 24 شهرًا.

هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

المواصفات : شاشة قياس 6.8 بوصة، كاميرا خلفية رباعية بدقة 108/10/ 10/12ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت، لمقاسي 128 جيجابايت / 256 جيجابايت، 16 جيجابايت لمقاس 512 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت، يدعم الشريحة المدمجة esim، الألوان (اسود فانتوم، فضي فانتوم).

السعر النقدي: 3999 ريال سعودي.

مدة التقسيط إما 12 او 18 أو 24 شهرًا.

هاتف Samsung Galaxy Z Fold2 5G القابل للطي

المواصفات : شاشة قياس 7.6 بوصة، يعمل بنظام التشغيل اندرويد 10.0 ، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12/12/12ميجابكسل لكل منها، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل، ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت و 512 جيجابايت، الألوان (مستيك أسود، مستيك برونزي).

السعر النقدي: 6998.90 ريال سعودي.

مدة التقسيط إما 12 أو 18 أو 24 شهرًا.

هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

المواصفات : شاشة قياس 6.9 بوصة، يعمل بنظام التشغيل اندرويد 10.0، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108/12/12ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل، ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت و 512 جيجابايت، الألوان (أسود مستيك، أبيض مستيك، برونزي مستيك).

السعر النقدي: 3499 ريال سعودي لطراز 256 جيجابايت، و3898.99 ريال سعودي لطراز 512 جيجابايت.

مدة التقسيط إما 12 أو 18 أو 24 شهرًا.

هاتف Samsung Galaxy Note 20 5G

المواصفات : شاشة قياس 6.7 بوصة، يعمل بنظام التشغيل اندرويد 10.0، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12/64/12ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل، ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، الألوان (فضي مستيك، أخضر مستيك، برونزي مستيك).

السعر النقدي: 2599 ريال سعودي.

مدة التقسيط إما 12 أو 18 أو 24 شهرًا.

ملاحظة: عروض التقسيط على أجهزة سامسونج جالكسي المذكورة أعلاه، متاحة لعملاء باقات مفوتر، وفقًا لما يلي: