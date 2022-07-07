تقسيط جوالات بدون مقدم من stc وطريقة التسجيل

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن طرح جوالات تقسيط بدون مقدم من stc، والتي تعد من أهم الخدمات التي توفرها الشركة لعملائها في جميع أنحاء المملكة، ولكي تتمكن من الحصول علي الجوال الذي ترغب به، هناك العديد من الشروط التي وضعتها الشركة ويجب توافرها في المستفيدين، مع إمكانية الحصول على الجوال بدون كفيل وبدون دفعة أولى.

التسجيل في عروض تقسيط جوالات stc

يمكنك الحصول على تقسيط جوالات بدون مقدم من stc من خلال إتباع تلك الخطوات وهي:

الدخول على الموقع الرسمي إلى شركة الاتصالات السعودية stc.

الضغط على خدمات تقسيط الأجهزة من خلال القائمة بالأعلى.

وعند فتح القائمة على الضغط على اختيار خدمات الشراء.

ثم اختيار برنامج تقسيط الأجهزة.

سيتم فتح صفحة جديدة يمكنك من خلالها اختيار الجوال الذي ترغب به.

ثم تحديد القسط الذي يناسبك.

وبعد استيفاء الخطوات السابقة، يجب عليك ثم تعبئة طلب الحصول على التسجيل وإدخال جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بك بدقة وبشكل صحيح، ثم الضغط على معرفة الشروط والأحكام، ثم موافق أو الحصول على العرض.

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شروط الحصول على المنتجات

مع العلم أن شركة اتصالات السعودية قد وضعت بعض الشروط ومن أهمها: