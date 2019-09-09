وظائف وزارة الدفاع 1441 | تقديم توظيف التشغيل والصيانة وكلية الملك عبد العزيز الحربية







تقديم وظائف وزارة الدفاع 1441 عبر بوابة التجنيد للوظائف العسكرية والمدنية، عبر روابط التقديم على توظيف أفرع الوزارة، والتي منها التقديم على 30 وظيفة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية، ووظائف كلية الملك عبد العزيز الحربية لشغل 20 وظيفة على بند الأجور، بجانب التقديم على بوابة تجنيد القوات المسلحة لشغل وظائف جندي أول في معهد قوات الدفاع الجوي و معهد وحدات البحرية الخاصة للوظائف العسكرية و على رتبة وكيل رقيب في معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية.







العديد من الوظائف العسكرية والمدنية التي تعلن عنها وزارة الدفاع السعودية منذ بداية العام الجديد 1441، وكان منها فتح التقديم على وظائف بند الأجور لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، بمواطنين سعوديين، ويتم توضيح كافة التفاصيل الخاصة بكيفية ومواعيد وشروط التقديم وشروط القبول .

تقديم وظائف وزارة الدفاع 1441







تشهد الفترة الحالية فتح تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية بعدة أفرع، عبر مجموعة الإعلانات الوظيفية التي نشرتها الوزارة، ومها :

وظائف إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بمدينة الرياض وبدا التقديم عليها وينتهي السبت 15-1-1441 والمسميات الوظيفية ومتطلبات التقديم عليها كما هو موضح بجدول الوظائف، ورابط التقديم عبر بوابة وزارة الدفاع الإلكترونية .

وظائف في كلية الملك عبد العزيز الحربية على بند الأجور فئة “أ”، لشغل وظائف كانت مشغولة بغير سعوديين وطريقة التقديم عليها من خلال بوابة توظيف وزارة الدفاع الإلكترونية .

التقديم عبر بوابة تجنيد لقوات المسلحة على رتب عسكرية جندي أول و وكيل رقيب خلال الفترة من 9 محرم 1441 حتى اكتفاء الأعداد المطلوبة، وللتعرف على الشروط نرفق لكم الصورة الموضحة أدناة.







وبهذا نكون قد وفرنا لكم تنويه عن مواعيد تقديم وظائف وزارة الدفاع 1441 لعدة وظائف شاغرة بعدة قطاعات، على أن يتم تحديث ما يستجد من إعلانات وظيفية قريباً