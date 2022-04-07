رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية عن بدء عملية التقديم على الوظائف وزارة الدفاع العسكرية لحملة الثانوية العامة والتجارية والصناعية، الدبلوم والبكالوريوس رجال والنساء للرتب: (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب) يوم الأحد 9 رمضان 1443هـ الموافق لـ 2022/4/10 عبر بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa.

شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء

كل من يرغب في التقديم يجب أن يكون سعودي الجنسية وأن يقيم إقامة دائمة داخل المملكة ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة

حسن السيرة والسلوك

غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما بالنسبة للرجال وواحد وعشرين عاما بالنسبة للنساء مع عدم عن الشرط الخاص بالوظيفة

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

لائق طبيا للخدمة العسكرية

بالنسبة للرجل أن لا يكون متزوجا من غير سعودية كذلك بالنسبة للنساء أن لا تكون متزوجة من غير سعودي

اجتياز جميع الاختبارات بنجاح وكذلك المقابلة الشخصية

بالنسبة للنساء يجب أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة

بالنسبة لمن يرغب في التسجيل في إحدى الوظائف العسكرية لوزارة الدفاع ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية

بالنسبة للرجال يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، أما النساء طول القامة المطلوب (155) سم.

المؤهل العلمي يجب أن لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها

امتلاك التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443

أولا الدخول على بوابة القبول الموحد الخاصة بوزارة الدفاع من خلال الإنترنت.

بعد ذلك يتوجب عليه أن يقوم بالنقر على أيقونة بدء التسجيل.

ثم يعبئ كل المعلومات الضرورية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

إرفاق المستندات الضرورية.

ثم يضغط على زر التسجيل.

في حالة قبول الطالب ستصله رسالة نصية على هاتفه تفيد بقبول الطلب الخاص به.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه بشكل مفصل على موعد وطريقة التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال والنساء 1443.