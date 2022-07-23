“أبشر للتوظيف” تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1443 رابط وشروط ورواتب وخطوات التسجيل

أعلنت منصة أبشر للتوظيف بدء استقبال تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1443 بدءا من صباح اليوم السبت 23 يوليو 2022، وذلك بعد إعلان موقع مديرية الامن العام في السعودية عن فتح باب التقديم على الأمن العام للنساء 1443 رتبة جندي للعمل في القوات الخاصة للأمن العام المرور، لحاملي شهادة الثانوية العامة فما أعلى، في التخصصات الواردة أدناه، كما حددت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية عن شروط تسجيل الأمن العام نساء ١٤٤٣، وفيما يلي نعرض لكم بالتفصيل رابط التسجيل في أبشر للتوظيف تقديم الأمن العام بالخطوات الكاملة، كما نجيب على سؤال كم رواتب الأمن العام رتبة جندي ومميزات العمل.

وظائف الأمن العام

الأمن العام السعودي هو مؤسسة أمنية تابعة لوكالة الداخلية، وتعتبر أحد أكبر المؤسسات الأمنية، وتختص بالمحافظة على النظام، مكافحة الجرائم، حماية الأماكن المقدسة، مكافحة الإرهاب، حماية وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وظائف الأمن العام للنساء هي مجموعة متعددة من المهام والوظائف، تختلف حسب الدائرة أو القطاع وفق التخصصات والمهام المطلوبة، مثل محاربة الجرائم والتصدي لها، الحفاظ على أرواح المواطن والمقيم في المملكة، وحماية الأموال والأغراض والممتلكات.

كما تتمثل طبيعة العمل في الامن العام للنساء في القبض على المجرمين من مخالفي القوانين، وتقديمهم للمحاكمة، ضبط وإجراء تحقيقات جرائم المخدرات، تنظيم حركة المرور، وإصدار الرخص، وضبط الحوادث والمخالفات المرورية وإجراء التحقيقات.

شروط تقديم الامن العام نساء

حددت مديرية الامن العام شروط التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء 1443 كالتالي:

يجب أن تكون المتقدمة على وظائف أمن العام حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو يعادلها.

يفضل التسجيل لمن لديها المؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (القانون، الإحصاء، الإعلام، العلاقات العامة، إدارة موارد بشرية، الإدارة المالية، المحاسبة، الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية).

يشترط أن المتقدمة حاملة الجنسية السعودية، الأصل والمنشأ، يستثنى من نشأت مع الوالد خارج المملكة أثناء خدمة البلاد.

أن تكون حسنة السلوك والسيرة وليس لديها سجل جنائي في أحد الجرائم المخلة بالأمانة والشرف.

تناسق الطول مع الوزن، ألا يقل الطول عن 155سم.

يجب أن يكون التقديم في نفس المنطقة أو المدينة المراد التقديم عليها للقبول في وظائف أمن العام.

يشترط ألا يقل العمر عن 25 عام، ألا يزيد عن 35 عام.

امتلاك الهوية الوطنية المستقلة، ويجب أن تكون سارية خلال فترة التسجيل والتقديم.

يجب ألا يكون سبق لها التعيين في أحد الوظائف الخاضعة للنظام العسكري، أو سبق إنهاء خدماتها من أحد المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب، أو موظفة في أحد الجهات الحكومية.

يشترط ألا تكون متزوجة من أجنبي.

اجتياز كافة اختبارات القبول النهائي، والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

يجب معادلة شهادة التعليم الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم السعودية، ويشترط التصديق عليها.

يجب تعبئة جميع البيانات بدقة، إذ يتم استبعاد أي طلب غير متطابق المعلومات وفق شروط التقديم المعتمدة.

موعد تسجيل الأمن العام نساء يبدأ من يوم السبت الموافق 24 ذي الحجة 1443، وينتهي التقديم يوم الخميس 29 ذي الحجة 1443 هجرية، كما نعرض عليكم في الصورة التالية شعار الأمن العام للباحثات عنه، ثم شعار الامن العام للمرور.

رواتب الأمن العام نساء 1443

كم رواتب الامن العام أحد أكثر الأسئلة شيوعا، إذ يبلغ راتب جندي الامن العام درجة أولى 3220 ريال سعودي شهريا بدون البدلات، ومع زيادة الدرجة الوظيفية يزداد الراتب، كما يحصل جندي الامن العام للنساء على علاوة سنوية 130 ريال سعودي مع بداية العام الميلادي. وفيما يلي سلم رواتب الامن العام حسب الرتب العسكرية والدرجة الوظيفية:

رابط أبشر للتوظيف تقديم أمن العام 1443

يتم تقديم الامن العام نساء من خلال الدخول إلى بوابة أبشر للتوظيف ثم تطبيق خطوات التسجيل في الأمن العام للنساء ١٤٤٣ التالية:

الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف الامن العام. اختر القطاع المراد التقديم عليه، التسجيل في الأمن العام للنساء. قم بكتابة رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الخاص بالوالد. أدخل البيانات المطلوبة، رقم الجوال، الطول، الوزن، اسم شخص قريب، رقم الجوال، جنسية الأم، مكان السكن. اكتب بيانات المؤهل الدراسي، حدد نوع المؤهل، المعدل، عام التخرج، اسم المدرسة، اسم الجامعة، درجة القياس. قم بالتأكيد على صحة البيانات. أنقر على تقديم الطلب. سيتم استقبال رسالة نصية عبر الجوال تؤكد إتمام التسجيل، وتحتوي على رقم الطلب، احتفظ به حتى تعلن نتائج القبول المبدئي.

تعلن نتائج القبول المبدئي أمن العام للنساء بعد أسبوعين من انتهاء التقديم، إذ يتم فرز طلبات المتقدمات، وإجراء نظام المفاضلة لمن تنطبق عليهم الشروط، وتعلن النتائج عبر أبشر توظيف، ومن خلال إرسال الرسائل النصية إلى المقبولات.