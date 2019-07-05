تقديم وزارة التجارة عبر جدارة وظائف إدارية 1440 من موقع بوابة توظيف الخدمة المدنية نساء ورجال

قريباً تقديم وزارة التجارة والاستثمار عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية للتوظيف، لشغل 114 وظيفة إدارية للنساء والرجال من الخريجين والخريجات الحاصلين على التخصصات والمؤهلات المناسبة، وفق ألية التقديم عبر منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني، والفئات المستهدفة من المواطنين والمواطنات الحاصلين على درجة البكالوريوس فما فوق، بما يناسب المسميات الوظيفية وشروط القبول والتسجيل للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام،والتي نشرت على بوابة التوظيف وسنرفق لكم بعض تفاصيلها ورابط التقديم على منصة التوظيف الإلكتروني.

التقديم على الوظائف الإدارية الشاغرة لدي وزارة التجارة والاستثمار السعودية، تشمل 80 وظيفية إدارية للنساء، و 34 وظيفة إدارة للرجال تحت العديد من المسميات والمراتب الوظيفية التي سيتم تعيين المرشحين والمرشحات وفق نتائج مفاضلة جدارة عليها، وسنوضح ألية التقديم على تلك الوظائف وفق تعليمات القبول والتسجيل في موقع جدارة الخدمة المدنية للتوظيف، ضمن شروط تقديم وزارة التجارة للوظائف الإدارية 1440 المعلن عنها بتاريخ 5-7-2019 .

مواعيد تقديم وزارة التجارة وظائف 1440

تستقبل منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني طلبات الخريجين والخريجات لشغل وظائف وزارة التجارة الاستثمار الإدارية، بدءًا من يوم الأحد الموافق 5 ذو القعدة 1440 ، على أن يتم فتح رابط جدارة تقديم وزارة التجارة وظائف إدارية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، ويستمر التسجيل على مدار ساعات اليوم حتى انتهاء فترة التقديم يوم الخميس 8 ذو القعدة الموافق 11 يوليو 2019 في تمام الثانية عشر مساءً، ليتم البدء في عمليات فرز الطلبات وتحديد أسماء المرشحين والمرشحات لشغل وظائف وزارة التجارة الإدارية وفق نتائج مفاضلة جدارة، وللتعرف على توزيع الوظائف للرجال والنساء من حيث العدد والمرتبة الوظيفية نرفق لكم الجدول أدناة.

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ألية التقديم على جدارة وشروط القبول والتسجيل

نعرض لكم ألية التقديم على جدارة الخدمة المدنية، لتوضيح كيفية تقديم وزارة التجارة للوظائف الإدارية المعلن عنها مؤخراً على بوابة توظيف وزارة التجارة والاستثمار، ومنها سيتم التعرف على من هم الفئات المستهدفة من الخريجين والخريجات، والتخصصات و المؤهلات العلمية المطلوبة، وكيفية تسجيل طلب شغل الوظيف على بوابة توظيف وزارة الخدمة المدنية.

تقديم جدارة وظائف إدارية 1440

التقديم على مجموعة الوظائف الإدارية بعدد 144 وظيفة للرجال والنساء في وزارة التجارة، من خلال رابط بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة الخدمة المدنية والتي ستفتح موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات الخريجين والخريجات في عند منتصف ظهر يوم الأحد المقبل.