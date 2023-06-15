المالية تعلن رسميا تقديم موعد صرف رواتب يونيو الجاري لهذه الفئة قبل العيد

أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن إصدارها تعليمات لكافة المؤسسات الحكومية بهدف تسريع العملية الإدارية لإعداد وإرسال أوامر الدفع الخاصة برواتب موظفيها لشهر يونيو الحالي.

كشفت الوزارة أنها تعمل جاهدة من أجل الانتهاء من إعداد كشوفات الرواتب باستخدام نظام التحويلات المالية “صرف”، تمهيدًا لتوزيع الرواتب في يوم الاثنين الموافق لسادس والعشرين من الشهر نفسه.

وأبرزت الوزارة السبب وراء تحديد هذا التاريخ، لتزامنه مع آخر أيام العمل لنظام التحويلات المالية المعروف باسم “سريع”، وفقًا للتوجيهات الصادرة من البنك المركزي السعودي بموجب التعميم رقم 44064340 والمؤرخ في 13-8-1444 هـ.

وفي هذا السياق، أوضح وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات، السيد حمد الكنهل، أن الغرض من هذا الإجراء هو تجنب أي تأخير أو رفض قد يحدث لكشوفات الرواتب نتيجة لتوقف عمل نظام “سريع”. وأكد الكنهل على ضرورة اتخاذ خطوات معينة لضمان سلاسة العملية، منها:

القيام بمراجعة دقيقة لجميع البيانات المُرسلة والتأكد من صحة المعلومات.

التحقق من توجيه أوامر الدفع إلى الحسابات البنكية الصحيحة المرتبطة برواتب الموظفين لدى البنك المركزي.

الالتزام بالدقة في تسجيل بيانات كشوفات الرواتب، بما في ذلك اسم المستفيد، رقم الآيبان ورمز البنك.

كما أشار إلى أنه في حال مواجهة أي تحديات تقنية خلال العملية، يمكن للجهات الحكومية الإبلاغ عنها عبر التواصل مع مركز الاتصال الموحد أو إرسال بريد إلكتروني للوزارة.