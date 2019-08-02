تقديم موعد إيداع الدفعة الـ 21 في حساب المواطن بمناسبة عيد الأضحي المبارك

نتابع معكم متابعينا الكرام أخر التفاصيل المتعلقة بـ حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية، حيث أعلن القائمون على برنامج الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والتنمية الإجتماعية،عن تقديم موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين من الدعم وذلك عن شهر أغسطس، حيث سوف يتم إيداعها في حسابات المستفيدين في البنوك بداية من اليوم الثامن من شهر أغسطس الجاري بدلاً من يوم 10 كما جرت العادة، يذكر انه من المتعارف عليه فأنه يتم إيداع الدفعة في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد أعلن المسؤولين عن تقديم ذلك الموعد من اجل التسهيل على المواطنين من باب التسهيل والتيسير على المواطنين في المملكة للتجهيز لعيد الأضحي المبارك .

تعرف على طريقة وخطوات تغير الحساب البنكي في حساب المواطن

يجب القيام بتسجيل الدخول إلة الحساب الخاص في برنامج حساب المواطن . زيارة الصفحة الرسمية ومن ثم النقر على الضغط على تفاصيل الطلب ومن ثم القيام بالدخول إلى بيانات الحساب البنكي . القيام بتعديل رقم الحساب البنكي ومن ثم النقر على حفظ التغييرات .

التسجيل والإستعلام في حساب المواطن

كشفت العديد من المصادر المقربة والمطلعة على ان التسجيل مستمر للدفعة الـ 22 حتى موعد إيداع الدفعة الـ 21 ، ويأمل القائمون على البرنامج أن يتم الإفصاح من قبل المسجلين عن كافة البيانات وذلك من أجل تحقيق شروط الأهلية، ويمكنك زيارة البوابة الإلكترونية للموقع من هـــــــنــــــا