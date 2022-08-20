رابط تقديم مكافحة المخدرات رجال على الرتب العسكرية 1444 والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك على الرتب العسكرية المختلفة من رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) رجال، بشرط أن يتوافر في المتقدمين كافة الشروط المطلوبة والمعلنة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية.

رابط تقديم مكافحة المخدرات رجال على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) 1444 والشروط المطلوبة:-

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل في وزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك على الرتب العسكرية من رتبة وكيل رقيب، ثم عريف، جندي أول ثم جندي وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:-

الدخول على منصة ابشر توظيف.

يتم النقر على تقديم مكافحة المخدرات.

يتم إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من رقم الهوية الوطنية، والاسم والمؤهل العلمي وغيرها من البيانات المطلوبة.

يجب مراعاة الدقة جيداً أثناء عملية إدخال البيانات قبل حفظ الطلب.

أي خطأ في البيانات المدخلة من الممكن أن ينتج عنه الاستبعاد من الترشح للوظيفة المتقدم لها.

كما حددت المديرية العامة للمخدرات الشروط الواجب توافرها وهي كالتالي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصل ومنشأ ويستثني من هذا الشرط من نشأ مع والده أثناء خدمته في الخارج.

أن يتمتع المتقدم بحسن السمعة والسير والسلوك وغير محكوم عليه بأية إدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد تم تعيينه من قبل في أية وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أوأنه تم إنهاء خدمته من أي جهة حكومية.

أن يجتاز كافة الاختبارات المقررة لشغل الوظائف المعلن عنها، والتي سوف يتم إجراءها بمعرفة الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه وفقاً لما تحدده اللائحة الصحية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

باب التسجيل في تلك الوظائف اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 محرم 1444هـ الموافق 20 أغسطس 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 27 محرم الموافق 25 أغسطس 2022.