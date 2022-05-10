طريقة التواصل وطريقة التقديم على مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد 2022

ياسمين حبشي

تسعي دائما الحكومة السعودية وعلى رأسها الملوك والأمراء إلى تقديم مساعدات مالية وعينية لمواطنيها دعما منهم لتحقيق العدالة الإجتماعية وسد إحتياجات الأسر الأكثر إحتياجا، ومن أهم الأمراء الذين دائما مايسعون لمساعدة المحتاجين والمتعثرين بأي طريقة هو سمو الأمير عبد العزيز بن فهد الذي يقدم سيادته دائما المساعدات المالية والعينية للأسر الفقيرة والأسر المتعثرة ماليا وتقديم مساعدات مالية وصحية للذين يعانون من أمراض مزمنة ويتم كل ذلك عن طريق مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد والتي يمكن لأي مواطن محتاج إلى مساعدات مالية أو عينية أو صحية التقدم إلى مؤسسة الملك عبد العزيز وذلك من خلال زيارة المركز الرئيسي للمؤسسة أو التقديم إلكترونيا من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني الرسمي مع تقديم كافة المستندات والأوراق التي تثبت إستحقاقه للدعم.

طريقة التواصل وطريقة التقديم على مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد 2022 1 10/5/2022 - 12:30 ص
المحتويات
طريقة التقديم للحصول على مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد إلكترونيا
طريقة التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز
شروط الحصول على المساعدة المالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز
صيغة طلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

طريقة التقديم للحصول على مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد إلكترونيا

  • قم بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.
  • يقوم المواطن بإختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.
  • يختار المواطن أيقونة طلب مساعدات ويقوم بإختيار نوع المساعدة مالية أو عينية.
  • يقوم المواطن الراغب في المساعدة بتسجيل بياناته الشخصية بطريقة صحيحة ويقوم بتوضيح الحالة الإقتصادية التي يعيشها ويضيف الوظيفة والحالة الإجتماعية وقيمة الدخل الشهري له.
  • يتم التأكد من ملأ جميع البيانات المطلوبة مع رفع المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع بشكل صحيح.
  • ينتظر المواطن فترة وجيزة ليتم الموافقة على طلبه للمساعدة المالية.

طريقة التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز

طريقة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد 2022 بالشروط الجديدة

خطوات ورابط الحصول مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد 2022

  • يمكن للمواطن الإتصال على الرقم الخاص المباشر بمؤسسة الأمير عبد العزيز من داخل المملكة العربية السعودية 485232658966.
  • يستطيع المواطن التواصل مع المؤسسة من خارج المملكة العربية السعودية على الرقم 920030003.
  • يستطيع المواطن الراغب في الحصول على طلب المساعدة التقديم عبر إرسال رسالة نصية بإستخدام تطبيق الواتس اب على الرقم 8004000000.
  • يستطيع المواطن الذهاب إلى المقر الرئيسي لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد والتي تكون في 38 مدينة تبوك طريق الأمير فهد بن سلمان بجوار مبنى المؤسسة العامة الخاصة بالتأمينات الإجتماعية.

شروط الحصول على المساعدة المالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز

  • يجب أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية.
  • يجب أن يكون المواطن في حاجة فعلية لقيمة المساعدة.
  • يجب أن يقدم المواطن جميع الأوراق التي تثبت حالته وإحتياجه للمساعدة المالية.

صيغة طلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود تحية طيبة لسموكم وبعد أتقدم لسموكم طامعا في كرم عطائكم وأيديكم البيضاء بطلب مساعدة (تذكر نوع المساعدة) وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة. تختم طلبك بالدعاء للأمير وأسرته. تفضلوا بقبول فائق الاحترام لسموكم. اسمك بالكامل/ …………………….. عنوان إقامتك/ …………………….. رقم هاتفك للتواصل/ …………….

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ياسمين حبشي

ياسمين حبشي، مصرية من الاسكندرية، محررة صحفية لدى جريدة الرأي العام المصري (جريدة ورقية) وحاصلة على كارنية النقابة العامة للصحافة والاعلام المصري، وكاتبة لدى الكثير من المواقع الإلكترونية، وأهتم بكل الأخبار المصرية والتغطية المباشرة لكافة الأحداث.


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35 تعليقات
  1. ناصر يقول

    انا معي ‏كسر حوض وما عندي ولا ريال ولا املك شي بعض الاحيان مالقا حق عشائ اللي يقدر يساعدني هذا رقمي وتواصل معي ويعرف كل شي عني أبغى مساعدة مساعدة رقم الجوال
    0566361360

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  2. غير معروف يقول

    دام الوضع زواجات انا كمان ابي لي 4 حريم للزواج مستعد وجاد

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  3. سلطان محمد مسيفر القثامي يقول

    ابي فلوس ياطويل العمر تكفى

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  4. غير معروف يقول

    السلام عليكم
    وبعد معك محمدنور حسن ياسن
    الي دين 90000 الف دورالا
    انشاالله تدفعلي
    رقم جوال00251920423738
    رقم حساب1000100588963
    اثيوبيا

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  5. غير معروف يقول

    الموضوع أصعب مماتتخيل انا حاولت مرات عديدة دون فائده الله المستعان

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  6. احمد العنزي يقول

    بتزوج ابقا بنت اربعينه جاده مطلقه اسمي احمد العنزي سعودي رقمي 0536728792

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  7. احمد العنزي يقول

    اسمي احمد العنزي سعودي ابحث عن بنت لزواج جاده انا مطلق وعمري 33 سنه وأبيها مطلقه وعمرها ثلاثينية أو أربعينية عشان نفهم بعض والسكن قبل اتزوجها افتح لها شقه تبشر من عيوني حقها البنت اللي تبي الستر وجاده تراسلني واتساب ونتفاهم اهم شي تكون بالمملكه ساكنه وعادي أقبل اجنبيه بس تكون كبيره أربعينية أو ثلاثينية والاجنبيه افضل لنفسي تكون سوريه أو مصريه أو اردنيه أو عراقيه فقط ابيها عربيه مايهمني ظروفها عندي تعيش بحال مستور أن شاء الله يابنت انا جاد لاتجي غير الجاده اللي زاهده الدنيا بس تبي رجل يتزوجها وتفتك هاذي تعالي ارحب فيك تعالي نتفاهم اقبل زواج مسيار أو سري اهم شي اتزوج وذوقه مليت ياناس تعبت ابي حرمه تريحني وريحها زواج وجاد

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  8. غير معروف يقول

    ابتزوج ابقا بنت اتزوجها مليت انا منفصل مطلق عمري 33 اسكن بالقيصومه قريب لحفرالباطن وانا جاد ابي زواج بنت مستوره وتقدر وضعي وترا بظروفي انا موظف مشرف حراسات امنيه سيكرتي وحالي مستوره والزواج جاد ملكه وعشا خفيف ونسكن ثلاث ايام بالفندق نرتاح نتقرب لبعض بعدها نطلع نشوف حياتنا انا راضي بالبنات سعوديه أو اجنبيه مايضر اهم شي انها امانه رزينه ثقيله وابقاها ثلاثينية أو أربعينية ويفضل مطلقه لنفهم بعض ابيها من عمري رقمي اسمي احمد العنزي سعودي رقمي 0536728792

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  9. نورة احمد ابكر ابراهيم يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اريد مساعدتكم في علاجي
    وانا اعاني من المرض حاليا
    ارفعه عني الله يجزاك خيركم ما قصرت الله يعطيكم العافية
    ولا اي مستشفى استقبلتني
    اتمنى ان تقدروا وضعي
    واتمنى الرد علي 💔😭

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  10. نايف الحربي يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اطلب من الله ثم منكم المساعدة لايوجد لدي اي دخل سوى الضمان الاجتماعي ولدي اسره تتكون من 6 اشخاص ارجو منكم المساعدة لشراء سياره
    جوال 0566389392

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  11. سارا يقول

    احتاج سداد التزماتي بنكيه وكهرباء ١٣٠٠٠

    الرد
  12. ام يحيى العسيري يقول

    سيدي انت فرجي بعد ربي حيث عمري ٥٠عام ملكت وخلعت لك ابغى بالقرب من اهلي لم استطع الزواج لأن لأحد يعول أهالي غيري ساعدني ديوان ٩٠٠الف لبنك الراجحي الي تقدر عليه حيث بنيت لأهلي منزل واختي مريضه وأمي وانا من لنا غير الله ثم سموكم الكريم يمد يد العون لنا بعد ربي والله العظيم رب العرش العظيم صادقه معاك فيما قلت ولديه مايثبت تقرير طبيه امي جلطه بالمخ واختي احتياجات خاصه تتعالج في مدينه الملك سلطان للخدمات الإنسانية ومن جأت كرونه قفل كل شي معها وماعندي احد يراجع يه وين اروح وأمي مريضه

    العنوان / عسير

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  13. ام يحيى العسيري يقول

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اناموطنه سعوديه يتيمه الأب مطلقه وعندي احتياجات خاصه وأمي مريضه وانا مريضه والله الحمد احتاج المساعدة في تسديد الديوان واحتاج شغاله كوني مريضه امي واختي مريضه ونحن أيتام مطلقه واحتياجات خاصه ارجوك ساعدني ولك جزيل الشكر

    الرد
  14. غير معروف يقول

    سهيل

    الرد
  15. خليل ابراهيم الشرىف يقول

    ننتظر الموافقة عليه كيف انا ارسلت لكم اكثر من ١٥ رسالة ولا مره احد رد عليه ولو بكلمة واحده

    الرد
  16. خليل ابراهيم الشرىف يقول

    طيب كلنا عندنا ديون وأنهكت كاهلنا أنتم يااصحاب هذا الاعلان اعطونا عنوان الامير عشان تصله اوراقها واثبات المديونية اما إعلان بلا عنوان كيف تصله شكوي المحتاج والمديون خبرونا كيف تصله اعطونا الطريقة التي تصله الخطابات أنتم حتي رقم جوال المندوب لم تذكروه اما ارسلوا كذا بدون عنوان وبدون رقم جوال.كل اللي نراه اعلانات ولكن بدون مضمون..انا ارسلت خطااب لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد.وتم إعادته الي المرسل.لاني للأعراف العنوان ولا رقم جوال المستلم.هيا ردوا عليه.

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  17. احمد محمد مرزوق البلوي يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كل ماكتب لكم يحذف
    لكن بختصار انا موطن سعودي معاق وبدون دخل فقير بكل ماتحمل الكلمه من معنى
    0501420019

    الرد
  18. غير معروف يقول

    السلام عليكم
    كل ماكتب يحذف

    الرد
  19. اهبل بن اخبل بن ورهق بن بعبول يقول

    إذا جاء يتقعد هذا ما يكفيه راتبه يعود يسويها تأمينات فيها زياده . وإلغاء مؤسسة التقاعد . ينخش الله لو يدري ٣٧٥ ريال شهرياََ . عدواََ الجن

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  20. بن اخبل يقول

    ماتدري ليش تعطي صدقه انا أخبرك . اذكرك زمان انت وامك تدورون تطلبون وهذا ليس معنى شيطان فيك الله يصلح الحال كما أصلح حالك أو يقولون فسيرك الله إلى ماكنت فيه

    الرد
  21. احمق بن اخبل يقول

    ماهي ٣٧٥ ريال لو نخشو يدورون اي شي في الحكم ….. اكمل اللازم

    الرد
  22. احمق بن اخبل بن مرهق بن بعبول يقول

    السلام عليكم . ماهو المقصد من مساعدات ماليه بعد إلغاء مؤسسة التقاعد التابعه لوزارة الماليه . وماهي أهداف مؤسسة الصدقه تحس ان السلح بداء مفعوله ويرهق….. وماهي صناديق الوزارات ومؤسساتها على بند أجور العمال وماهو المقصد من وزارة الاعلام وساخه

    الرد
  23. غير معروف يقول

    السلام عليكم انامواطن سعودي ابلغ من العمرالستين لااملك على اي شي لابيت ولاسياره ولاوظيفه ولاتقاعدولابسطه اكسب منهارزق لي سنوات طوال تحت العلاج وتراكم علي سداد وعلاج ١٥ الف ارجو من الله ومن ثم منكم المساعده جوال ٠٥٩٢٠٩١٢٤٩ ايبان ٧٢٨٠٠٠٠٢٦١٦٠٨٠١٠١٥٤٩٧٣

    الرد
    1. احمد محمد مرزوق البلوي يقول

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      الفقر والاعاقه والحاجة وقتل السوال قبل ان يظهر لناس جعلني اطلب مساعده ماليه اناموطن سعودي معاق ابلغ من العمر ٤٣ ولدي مايثبت اعاقتي ورجو من الله ثم منكم المساعده ودمتم بخير

  24. هدى صالح محمود سمونة يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مطلقه ابي مساعده منكم مبلغ 50الف ريال

    الرد
  25. خالد بندر عبدالله يقول

    طلب من الامرا سداد باقي ديوني متعثر في الديون بنك الراجحي حسابي في بنك الراجحي الله الموفق اومساعدة مالية

    الرد
  26. خالد بندر عبدالله يقول

    طلب من الامرا سداد باقي ديوني متعثر في الديون بنك الراجحي حسابي في بنك الراجحي الله الموفق اومساعدة

    الرد
    1. اسمي عبدالله هلالي انا مواطن سعودي اريد منكم مساعده ربي يسعدكم عندي 6اطفال والله يعلم بحالي هذا رقمي 0531529543 يقول

      السلام عليكم اسمي عبدالله هلالي اريد منكم مساعده عندي 6اطفال وانا الله يعلم بحالي انا مواطن سعودي هذا رقمي0531529543

  27. خالد بندر يقول

    طلب من الامرا سداد باقي ديوني في بنك الراجحي حسابي في بنك الراجحي الله الموفق

    الرد
  28. محمد علي علي السفياني يقول

    طلب من الامرا سداد باقي ديوني متعثر في الديون بنك الراجحي حسابي في بنك الراجحي الله الموفق…

    الرد
  29. محمد علي علي السفياني يقول

    طلب مساعده من الأمير محمدين ناصر امير منطقه جازان سداد باقي الأقساط

    الرد
  30. احمد مشبب يقول

    سلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    اقدم طلبي هذا

    الي والي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
    .
    حفظه الله ورعاه

    أنا مواطن سعودي

    وعندي اطفال وانا محتاج المساعده والحال يعلم

    بها الله سبحانه وتعالى في عسى الله يفرج همكم

    في الدنيا والاخره في الشهر الفضيل يكتب اجركم

    وشكرا لكم

    ألا سم/احمد مشيب

    رقم الهويه الوطنيه/1081081802

    رقم الهاتف 0531382242

    رقم الحساب البنكي
    /209608010933132

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  31. عايشه عويد عشوي العنزي يقول

    انا ميسوره الحال ابي بيتي جزاكم الله خير باسمي انا متزوجه وزوجي عليه اديون كثيره واحنا بيت ايجار ونبي مساعده ياصاحب الملكي الامير عبد العزيز بن فهد رحم الله والديك والله يجعلهاها في حسناتك وحسنات الملك فهد الله يرحمه نفسي بيت باسمي ياطويل العمر انا امراه تعبانه وصابتني الجلطه لها تسع سنين وعمري ٤٨ سنه

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  32. بشير عبد احمد عمر يقول

    اطلب منكم قطع تذكره لسفر الا خارج اليمن لتلقي العلاج ارجوكم لتتركونا

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  33. غير معروف يقول

    بشيِر عبد آحًمٌد عمٌر. اريد مساعدتي علا حصول قيمت تذكره لتلقي علاجي خارج اليمن ارجوكم لتتركونا 00967770633466

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