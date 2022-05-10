طريقة التواصل وطريقة التقديم على مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد 2022

تسعي دائما الحكومة السعودية وعلى رأسها الملوك والأمراء إلى تقديم مساعدات مالية وعينية لمواطنيها دعما منهم لتحقيق العدالة الإجتماعية وسد إحتياجات الأسر الأكثر إحتياجا، ومن أهم الأمراء الذين دائما مايسعون لمساعدة المحتاجين والمتعثرين بأي طريقة هو سمو الأمير عبد العزيز بن فهد الذي يقدم سيادته دائما المساعدات المالية والعينية للأسر الفقيرة والأسر المتعثرة ماليا وتقديم مساعدات مالية وصحية للذين يعانون من أمراض مزمنة ويتم كل ذلك عن طريق مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد والتي يمكن لأي مواطن محتاج إلى مساعدات مالية أو عينية أو صحية التقدم إلى مؤسسة الملك عبد العزيز وذلك من خلال زيارة المركز الرئيسي للمؤسسة أو التقديم إلكترونيا من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني الرسمي مع تقديم كافة المستندات والأوراق التي تثبت إستحقاقه للدعم.

طريقة التقديم للحصول على مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد إلكترونيا

قم بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

يقوم المواطن بإختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

يختار المواطن أيقونة طلب مساعدات ويقوم بإختيار نوع المساعدة مالية أو عينية.

يقوم المواطن الراغب في المساعدة بتسجيل بياناته الشخصية بطريقة صحيحة ويقوم بتوضيح الحالة الإقتصادية التي يعيشها ويضيف الوظيفة والحالة الإجتماعية وقيمة الدخل الشهري له.

يتم التأكد من ملأ جميع البيانات المطلوبة مع رفع المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع بشكل صحيح.

ينتظر المواطن فترة وجيزة ليتم الموافقة على طلبه للمساعدة المالية.

طريقة التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز

يمكن للمواطن الإتصال على الرقم الخاص المباشر بمؤسسة الأمير عبد العزيز من داخل المملكة العربية السعودية 485232658966.

يستطيع المواطن التواصل مع المؤسسة من خارج المملكة العربية السعودية على الرقم 920030003.

يستطيع المواطن الراغب في الحصول على طلب المساعدة التقديم عبر إرسال رسالة نصية بإستخدام تطبيق الواتس اب على الرقم 8004000000.

يستطيع المواطن الذهاب إلى المقر الرئيسي لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد والتي تكون في 38 مدينة تبوك طريق الأمير فهد بن سلمان بجوار مبنى المؤسسة العامة الخاصة بالتأمينات الإجتماعية.

شروط الحصول على المساعدة المالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز

يجب أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المواطن في حاجة فعلية لقيمة المساعدة.

يجب أن يقدم المواطن جميع الأوراق التي تثبت حالته وإحتياجه للمساعدة المالية.

صيغة طلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد