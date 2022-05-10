طريقة التواصل وطريقة التقديم على مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد 2022
تسعي دائما الحكومة السعودية وعلى رأسها الملوك والأمراء إلى تقديم مساعدات مالية وعينية لمواطنيها دعما منهم لتحقيق العدالة الإجتماعية وسد إحتياجات الأسر الأكثر إحتياجا، ومن أهم الأمراء الذين دائما مايسعون لمساعدة المحتاجين والمتعثرين بأي طريقة هو سمو الأمير عبد العزيز بن فهد الذي يقدم سيادته دائما المساعدات المالية والعينية للأسر الفقيرة والأسر المتعثرة ماليا وتقديم مساعدات مالية وصحية للذين يعانون من أمراض مزمنة ويتم كل ذلك عن طريق مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد والتي يمكن لأي مواطن محتاج إلى مساعدات مالية أو عينية أو صحية التقدم إلى مؤسسة الملك عبد العزيز وذلك من خلال زيارة المركز الرئيسي للمؤسسة أو التقديم إلكترونيا من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني الرسمي مع تقديم كافة المستندات والأوراق التي تثبت إستحقاقه للدعم.
طريقة التقديم للحصول على مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد إلكترونيا
- قم بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.
- يقوم المواطن بإختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.
- يختار المواطن أيقونة طلب مساعدات ويقوم بإختيار نوع المساعدة مالية أو عينية.
- يقوم المواطن الراغب في المساعدة بتسجيل بياناته الشخصية بطريقة صحيحة ويقوم بتوضيح الحالة الإقتصادية التي يعيشها ويضيف الوظيفة والحالة الإجتماعية وقيمة الدخل الشهري له.
- يتم التأكد من ملأ جميع البيانات المطلوبة مع رفع المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع بشكل صحيح.
- ينتظر المواطن فترة وجيزة ليتم الموافقة على طلبه للمساعدة المالية.
طريقة التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز
- يمكن للمواطن الإتصال على الرقم الخاص المباشر بمؤسسة الأمير عبد العزيز من داخل المملكة العربية السعودية 485232658966.
- يستطيع المواطن التواصل مع المؤسسة من خارج المملكة العربية السعودية على الرقم 920030003.
- يستطيع المواطن الراغب في الحصول على طلب المساعدة التقديم عبر إرسال رسالة نصية بإستخدام تطبيق الواتس اب على الرقم 8004000000.
- يستطيع المواطن الذهاب إلى المقر الرئيسي لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد والتي تكون في 38 مدينة تبوك طريق الأمير فهد بن سلمان بجوار مبنى المؤسسة العامة الخاصة بالتأمينات الإجتماعية.
شروط الحصول على المساعدة المالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز
- يجب أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون المواطن في حاجة فعلية لقيمة المساعدة.
- يجب أن يقدم المواطن جميع الأوراق التي تثبت حالته وإحتياجه للمساعدة المالية.
صيغة طلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود تحية طيبة لسموكم وبعد أتقدم لسموكم طامعا في كرم عطائكم وأيديكم البيضاء بطلب مساعدة (تذكر نوع المساعدة) وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة. تختم طلبك بالدعاء للأمير وأسرته. تفضلوا بقبول فائق الاحترام لسموكم. اسمك بالكامل/ …………………….. عنوان إقامتك/ …………………….. رقم هاتفك للتواصل/ …………….
انا معي كسر حوض وما عندي ولا ريال ولا املك شي بعض الاحيان مالقا حق عشائ اللي يقدر يساعدني هذا رقمي وتواصل معي ويعرف كل شي عني أبغى مساعدة مساعدة رقم الجوال
0566361360
دام الوضع زواجات انا كمان ابي لي 4 حريم للزواج مستعد وجاد
ابي فلوس ياطويل العمر تكفى
السلام عليكم
وبعد معك محمدنور حسن ياسن
الي دين 90000 الف دورالا
انشاالله تدفعلي
رقم جوال00251920423738
رقم حساب1000100588963
اثيوبيا
الموضوع أصعب مماتتخيل انا حاولت مرات عديدة دون فائده الله المستعان
بتزوج ابقا بنت اربعينه جاده مطلقه اسمي احمد العنزي سعودي رقمي 0536728792
اسمي احمد العنزي سعودي ابحث عن بنت لزواج جاده انا مطلق وعمري 33 سنه وأبيها مطلقه وعمرها ثلاثينية أو أربعينية عشان نفهم بعض والسكن قبل اتزوجها افتح لها شقه تبشر من عيوني حقها البنت اللي تبي الستر وجاده تراسلني واتساب ونتفاهم اهم شي تكون بالمملكه ساكنه وعادي أقبل اجنبيه بس تكون كبيره أربعينية أو ثلاثينية والاجنبيه افضل لنفسي تكون سوريه أو مصريه أو اردنيه أو عراقيه فقط ابيها عربيه مايهمني ظروفها عندي تعيش بحال مستور أن شاء الله يابنت انا جاد لاتجي غير الجاده اللي زاهده الدنيا بس تبي رجل يتزوجها وتفتك هاذي تعالي ارحب فيك تعالي نتفاهم اقبل زواج مسيار أو سري اهم شي اتزوج وذوقه مليت ياناس تعبت ابي حرمه تريحني وريحها زواج وجاد
ابتزوج ابقا بنت اتزوجها مليت انا منفصل مطلق عمري 33 اسكن بالقيصومه قريب لحفرالباطن وانا جاد ابي زواج بنت مستوره وتقدر وضعي وترا بظروفي انا موظف مشرف حراسات امنيه سيكرتي وحالي مستوره والزواج جاد ملكه وعشا خفيف ونسكن ثلاث ايام بالفندق نرتاح نتقرب لبعض بعدها نطلع نشوف حياتنا انا راضي بالبنات سعوديه أو اجنبيه مايضر اهم شي انها امانه رزينه ثقيله وابقاها ثلاثينية أو أربعينية ويفضل مطلقه لنفهم بعض ابيها من عمري رقمي اسمي احمد العنزي سعودي رقمي 0536728792
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد مساعدتكم في علاجي
وانا اعاني من المرض حاليا
ارفعه عني الله يجزاك خيركم ما قصرت الله يعطيكم العافية
ولا اي مستشفى استقبلتني
اتمنى ان تقدروا وضعي
واتمنى الرد علي 💔😭
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلب من الله ثم منكم المساعدة لايوجد لدي اي دخل سوى الضمان الاجتماعي ولدي اسره تتكون من 6 اشخاص ارجو منكم المساعدة لشراء سياره
جوال 0566389392
احتاج سداد التزماتي بنكيه وكهرباء ١٣٠٠٠
سيدي انت فرجي بعد ربي حيث عمري ٥٠عام ملكت وخلعت لك ابغى بالقرب من اهلي لم استطع الزواج لأن لأحد يعول أهالي غيري ساعدني ديوان ٩٠٠الف لبنك الراجحي الي تقدر عليه حيث بنيت لأهلي منزل واختي مريضه وأمي وانا من لنا غير الله ثم سموكم الكريم يمد يد العون لنا بعد ربي والله العظيم رب العرش العظيم صادقه معاك فيما قلت ولديه مايثبت تقرير طبيه امي جلطه بالمخ واختي احتياجات خاصه تتعالج في مدينه الملك سلطان للخدمات الإنسانية ومن جأت كرونه قفل كل شي معها وماعندي احد يراجع يه وين اروح وأمي مريضه
العنوان / عسير
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اناموطنه سعوديه يتيمه الأب مطلقه وعندي احتياجات خاصه وأمي مريضه وانا مريضه والله الحمد احتاج المساعدة في تسديد الديوان واحتاج شغاله كوني مريضه امي واختي مريضه ونحن أيتام مطلقه واحتياجات خاصه ارجوك ساعدني ولك جزيل الشكر
سهيل
ننتظر الموافقة عليه كيف انا ارسلت لكم اكثر من ١٥ رسالة ولا مره احد رد عليه ولو بكلمة واحده
طيب كلنا عندنا ديون وأنهكت كاهلنا أنتم يااصحاب هذا الاعلان اعطونا عنوان الامير عشان تصله اوراقها واثبات المديونية اما إعلان بلا عنوان كيف تصله شكوي المحتاج والمديون خبرونا كيف تصله اعطونا الطريقة التي تصله الخطابات أنتم حتي رقم جوال المندوب لم تذكروه اما ارسلوا كذا بدون عنوان وبدون رقم جوال.كل اللي نراه اعلانات ولكن بدون مضمون..انا ارسلت خطااب لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد.وتم إعادته الي المرسل.لاني للأعراف العنوان ولا رقم جوال المستلم.هيا ردوا عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل ماكتب لكم يحذف
لكن بختصار انا موطن سعودي معاق وبدون دخل فقير بكل ماتحمل الكلمه من معنى
0501420019
السلام عليكم
كل ماكتب يحذف
إذا جاء يتقعد هذا ما يكفيه راتبه يعود يسويها تأمينات فيها زياده . وإلغاء مؤسسة التقاعد . ينخش الله لو يدري ٣٧٥ ريال شهرياََ . عدواََ الجن
ماتدري ليش تعطي صدقه انا أخبرك . اذكرك زمان انت وامك تدورون تطلبون وهذا ليس معنى شيطان فيك الله يصلح الحال كما أصلح حالك أو يقولون فسيرك الله إلى ماكنت فيه
ماهي ٣٧٥ ريال لو نخشو يدورون اي شي في الحكم ….. اكمل اللازم
السلام عليكم . ماهو المقصد من مساعدات ماليه بعد إلغاء مؤسسة التقاعد التابعه لوزارة الماليه . وماهي أهداف مؤسسة الصدقه تحس ان السلح بداء مفعوله ويرهق….. وماهي صناديق الوزارات ومؤسساتها على بند أجور العمال وماهو المقصد من وزارة الاعلام وساخه
السلام عليكم انامواطن سعودي ابلغ من العمرالستين لااملك على اي شي لابيت ولاسياره ولاوظيفه ولاتقاعدولابسطه اكسب منهارزق لي سنوات طوال تحت العلاج وتراكم علي سداد وعلاج ١٥ الف ارجو من الله ومن ثم منكم المساعده جوال ٠٥٩٢٠٩١٢٤٩ ايبان ٧٢٨٠٠٠٠٢٦١٦٠٨٠١٠١٥٤٩٧٣
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفقر والاعاقه والحاجة وقتل السوال قبل ان يظهر لناس جعلني اطلب مساعده ماليه اناموطن سعودي معاق ابلغ من العمر ٤٣ ولدي مايثبت اعاقتي ورجو من الله ثم منكم المساعده ودمتم بخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مطلقه ابي مساعده منكم مبلغ 50الف ريال
طلب من الامرا سداد باقي ديوني متعثر في الديون بنك الراجحي حسابي في بنك الراجحي الله الموفق اومساعدة مالية
طلب من الامرا سداد باقي ديوني متعثر في الديون بنك الراجحي حسابي في بنك الراجحي الله الموفق اومساعدة
السلام عليكم اسمي عبدالله هلالي اريد منكم مساعده عندي 6اطفال وانا الله يعلم بحالي انا مواطن سعودي هذا رقمي0531529543
طلب من الامرا سداد باقي ديوني في بنك الراجحي حسابي في بنك الراجحي الله الموفق
طلب من الامرا سداد باقي ديوني متعثر في الديون بنك الراجحي حسابي في بنك الراجحي الله الموفق…
طلب مساعده من الأمير محمدين ناصر امير منطقه جازان سداد باقي الأقساط
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اقدم طلبي هذا
الي والي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
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حفظه الله ورعاه
أنا مواطن سعودي
وعندي اطفال وانا محتاج المساعده والحال يعلم
بها الله سبحانه وتعالى في عسى الله يفرج همكم
في الدنيا والاخره في الشهر الفضيل يكتب اجركم
وشكرا لكم
ألا سم/احمد مشيب
رقم الهويه الوطنيه/1081081802
رقم الهاتف 0531382242
رقم الحساب البنكي
/209608010933132
انا ميسوره الحال ابي بيتي جزاكم الله خير باسمي انا متزوجه وزوجي عليه اديون كثيره واحنا بيت ايجار ونبي مساعده ياصاحب الملكي الامير عبد العزيز بن فهد رحم الله والديك والله يجعلهاها في حسناتك وحسنات الملك فهد الله يرحمه نفسي بيت باسمي ياطويل العمر انا امراه تعبانه وصابتني الجلطه لها تسع سنين وعمري ٤٨ سنه
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