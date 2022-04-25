تقديم طلب مساعدة مالية وعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد وطرق التواصل مع المؤسسة
يقدم الأمير عبد العزيز بن فهد الكثير من المساعدات والخدمات وكافة وسائل الدعم الممكنة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من الدخل المنخفض و الأشد احتياجا، حيث يقدم الأمير مساعدات مالية تساعدهم في شراء احتياجاتهم الشخصية وسد الدين عن الغارمين السجناء وفك الكرب عنهم وتقديم العلاج للأسر التي تعاني من أمراض خطيرة، لذلك هناك الكثير من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن طرق التواصل مع الأمير لطلب المساعدة، وهناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها تقديم طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وسنقدم لكم هذا بالتفصيل
تقديم طلب مساعدة مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد
يمكنك تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد عبر البوابة الرسمية للمؤسسة، والطريقة هي:
- أولاً قم بالتوجه إلي البوابة الرسمية لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.
- بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم بالضغط على أيقونة المساعدات المالية، ثم قم باختيار تقديم طلب المساعدة.
- بعد ذلك سيتم انتقالك إلى صفحة تقديم طلب المساعدة.
- قم بإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بك، مع توضيح الحالة الاجتماعية والدخل الشهري، ثم قم بشرح الحالة الاقتصادية التي تعاني منها و تحديد طلب المساعدة التي تريد الحصول عليه من المؤسسة.
- التأكد من إدخال البيانات المطلوبة بشكل الصحيح.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.
- هكذا سيتم إرسال طلب المساعدة التي تريد الحصول عليه وسيتم مراجعة البيانات التي تم إدخالها وخلال فترة قصيرة سيتم التواصل معك.
طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة
هناك أكثر من طريقة تستطيع من خلالها التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، والطرق هي:
- يمكنك الإتصال على الرقم الخاص بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من داخل المملكة العربية السعودية على الرقم التالي: 485232658966.
- من خارج المملكة العربية السعودية يمكنك الإتصال على هذا الرقم التالي: 920030003.
- كما يمكنك تقديم طلب مساعدة عبر إرسال رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي: 8004000000.
- عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد هو: 38 مدينة تبوك طريق الأمير فهد بن سلطان، بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
شروط الحصول على مساعدات مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد
هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم لطلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد والشروط هي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- كما يشترط أن يكون محدودي الدخل أو يعاني من ضائقة مالية أو من أصحاب الأمراض المزمنة.
- على المتقدم تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت حالتة الاقتصادية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الى من يهمه الامر سيدي صاحب السمو الملكي
قد عهدنا منكم حب عمل الخير اثابكم الله وجزاكم الجنه سخركم المولى سبحانه لسد حاجات الناس ولكم الجزاء من الله اولاً ومنا الشكر نرجو من الله الستر والعافيه ثم منكم بمد يد العون لنا نحن اسرة مكونه من طفلين تتراوح اعمارهم من السنه الى السنتين ونصف وام ليسا لها حول ولاقوة لاتملك وظيفه ودخل شهري واب لا يصفا من راتبه سوى ٧٠٠ ريال والباقي كله للديون من اقساط سياره وايجار منزل وقرض راجين من الله ان تنظرو حظرتكم في حالنا ٠٥٥٥٣٩٦٠٤٨
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله
اتقدم لسموكم وكلي امل بالله ثم بوقفتكم الكريمه في سداد ديوني التي تفوق 650 الف ريال خلاف مطالبات البنك العربي بمديونية تفوق 750 الف ويعلم الله لم اتقدم لسموكم الا من ضروف يعلمها الله حيث لا يتبقى من راتبي سوى 1500 ريال تقريباً
امل من سموكم النظر في معاناتي بعين الشفقه والرحمه والله يحفظكم ويرعاكم
خادمكم محمد علي الزهراني
جوال رقم 0502880081
هو فعلا فيه قبض قبل عيد الفطر وهل ده للسعودين بس ولا لأي حد بيشتغل في السعودية بس من بلد تانية أرجو الرد
السلام عليكم سنو الامير بارك الله على مجهوداتك وعمل الخير ودخول الفرح والسرور على الجميع اتمنى من الله وثم من سموكم الرد على طلبي وتساعدني لانني محتاج مساعدتك ودعمك لاخوك في الله حيث توفي اولادي وزوجتي برمضان السابق الله يرحمهم بحريق بالبيت ومن بعدها تدهورت. صحتي وأموري وجلست بلا ماوي عند اصحابي ولابيت ولاعلاج ولا اقامه اصبحت شبه مشرد ولاعمل الحمد لله على الصحه والعافيه والان لازم انقل كفاله وتجديد وكفيله ماجددلي ٣ سنوات ارجو مساعدتكم ياسيدي سمو الامير طلبتكم فلاتنسونا من دعواتك 0504634207
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى أمير انسانيه عبد العزيز بن فهد
انا مطلقه وعندي ولد
ابق مبلغ مالى ٦٠ الف يسعدني في أمور حياتى واسجل ولدي في روضه رقم جوال 0538090104
اختك أفراح حسين صالح المصعبي من ينبع
سعوديه
السلام عليكم أنا ابتسام سليمان ساكنة في شقة أبوي متوفي أنا لا عندي وظيفة خدماتي موقفه علي السيارة 20,000 وأنا تعبت من حياتي أبغى احد يساعدني الشهر الفضيل أنا يتيمة أنا اكبر وحده في البيت وصلت مرحلة النفسية لا عندي وظيفة ولا شغل أبغى احد يساعدني0509635088 اقسم بالله أنا ما اكذب هذا الشهر الفضيل خدماتي موقفه علي أقساط السيارة ورب الكعبة
ان الصناديق فيها فلسفه عن الرب سبحانه وماهي الصناديق وتساع الصناديق وشروط الصناديق وحفظ راس المال الذي هو محدود فلا يزيد احد عن احد . والرب والاب والمهنه…. الخ. الجدير بذكر . وقالو ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. جامع الكلام.
السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته انا احتجاج مساعده ماليه للعالج الطبيعي المكثف
بسم الله الرحمن الرحيم . إن الصناديق استه للوزارات لهي جديرة بذكر في احيائها في هذا الجهاز الذي هو خدمة للناس أصبح بئيس بما يصنعون . إن صندوق الزراعه بما في ذلك ضم فيه الكثير من الأشياء منها مصانع وقدر في السرد في ذلك….. الخ . لذكريات فقط ورحم الله رجل كان اهتمامه في هذا المجال لماذا الصناديق ولماذا ليس للانسان الا ماسعى . وكما نريد علاة على ذلك منح زراعيه بشرطين لاخذها . للنهج بالناس منهج التقدم بالحقيقه ولاترى المزارع والبساتين…. الخ.
سلام انا زوجي مسجون وخرجوني من البيت انا وعيالي ولا املك دخل نرجو منكم الرحمه الأخت رندا ابراهيم 0561829770 ولا أعلم وين اروح
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكى الامير / عبدالعزيز بن فهد ال سعود سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
اسال الله بمنه وكرمه فى هذا الشهر الفضل وبايامه ان يغفر ذنبك وان يبارك بعمرك وان يكتب لنا ولكم التوفيق بالدنيا والاخرة امين
اتقدم لسموكم الكريم بيد العون والمساعدة بسداد جميع القروض التى باسمى سواء بمصرف الراجحى او بنك التمنية الاجتماعية ( بنك التسليف) .
حفظكم الله بحفظه ورعاكم
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انامعي شهاده جامعيه تخصص دراسات إسلامية متخرج لي ٨سنوات وبحث عن عمل وتعبت قبل رمضان وسوولي عمليه اسيصال كليه اليسار والان عايش بكليه اليمن فقط وطلب من الله ومنك العون والمساعد وجميع ماذكرته موجود ومثبوت واطلب مساعدتي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تكفى ثم تكفى الديون ذبحتني تحملت فوق طاقتي عندي ١٨٠ الف معاد اقدر اسدد تكفى ساعدني
السلام عليكم ورحمة انا متزوجه وعندي سبعه اطفال ابغى مساعدتكم ابوهم عاجز عن العمل تكفون ابغى مساعدتكم ماعندي بيت بعد رمضان يطلعونا فين ارواح انا وعيالي تكفون الله يجزاكم الجنه
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته طال عمرك انا عندي ديون في الشركة وعندي ديون من الوالد يطالبني فيها وانا دخلى ٢٥٠٠ ريال والله ياطويل العمر اجار البيت مااقدر ادفعه علمن بأن الإيجار تاريخ ٢٨ رمضان والله اني يعلم الله اني ماقدر ا دفع الإيجار