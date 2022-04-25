تقديم طلب مساعدة مالية وعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد وطرق التواصل مع المؤسسة

يقدم الأمير عبد العزيز بن فهد الكثير من المساعدات والخدمات وكافة وسائل الدعم الممكنة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من الدخل المنخفض و الأشد احتياجا، حيث يقدم الأمير مساعدات مالية تساعدهم في شراء احتياجاتهم الشخصية وسد الدين عن الغارمين السجناء وفك الكرب عنهم وتقديم العلاج للأسر التي تعاني من أمراض خطيرة، لذلك هناك الكثير من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن طرق التواصل مع الأمير لطلب المساعدة، وهناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها تقديم طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وسنقدم لكم هذا بالتفصيل

تقديم طلب مساعدة مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكنك تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد عبر البوابة الرسمية للمؤسسة، والطريقة هي:

أولاً قم بالتوجه إلي البوابة الرسمية لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على أيقونة المساعدات المالية، ثم قم باختيار تقديم طلب المساعدة.

بعد ذلك سيتم انتقالك إلى صفحة تقديم طلب المساعدة.

قم بإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بك، مع توضيح الحالة الاجتماعية والدخل الشهري، ثم قم بشرح الحالة الاقتصادية التي تعاني منها و تحديد طلب المساعدة التي تريد الحصول عليه من المؤسسة.

التأكد من إدخال البيانات المطلوبة بشكل الصحيح.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

هكذا سيتم إرسال طلب المساعدة التي تريد الحصول عليه وسيتم مراجعة البيانات التي تم إدخالها وخلال فترة قصيرة سيتم التواصل معك.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة

هناك أكثر من طريقة تستطيع من خلالها التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، والطرق هي:

يمكنك الإتصال على الرقم الخاص بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من داخل المملكة العربية السعودية على الرقم التالي: 485232658966.

من خارج المملكة العربية السعودية يمكنك الإتصال على هذا الرقم التالي: 920030003.

كما يمكنك تقديم طلب مساعدة عبر إرسال رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي: 8004000000.

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد هو: 38 مدينة تبوك طريق الأمير فهد بن سلطان، بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

شروط الحصول على مساعدات مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم لطلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد والشروط هي: