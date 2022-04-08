تقديم طلب إسقاط قرض بنك التسليف وما هي شروط الحصول على الإعفاء

Islam Ibrahem

بادئ ذي بدئ يمكن القول أن بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية يعد واحداً من البنوك التي تقدم التمويلات القروض الاجتماعية لبعض الفئات من المواطنين بالمملكة، وتحديداً الأشخاص والأسر من محدودي الدخل وتقديم فٌرص الحصول على قروض مُيسرة تمكنهم من تلبية الحاجات الأساسية، وسوف نقدم لكم تالياً طريقة تقديم طلب لإسقاط قرض بنك التسليف وأهم الشروط والمستندات المطلوبة.

تقديم طلب إسقاط قرض بنك التسليف

شروط إعفاء بنك التسليف

من جانبه أوضح “بنك التنمية الاجتماعية” أن هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها أولاً لتمكين الأفراد من الحصول على إعفاء بنك التسليف، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

  • من أهم الشروط التي تم وضعها هو أن يتراوح سن المتقدم بين 25 عام ولا يتجاوز الـ55 عام وأن يكون سعودي الجنسية.
  • يشترط تقديم الضمانات والإفادات التي تُثبت أن الحاصل على القرض ليست لديه مقدرة على تسديد أقساط القرض.
  • توفير أهم المُستندات الخاصة بـ”صحيفة الأحوال المالية” للشخص الذي حل على القرض.
  • إحضار “طلب الإعفاء” من قِبل بنك التنمية ومن ثَم كتابة كافة البيانات في حقولها المُخصصة وجب التوقيع عليه.
  • يراعى أيضاً توفير الإثباتات الطبية للحالة الصحية للحاصل على التمويل “القرض” ويجب أن تثبت تلك التقارير أن الشخص غير مؤهل للعمل وينتج عن ذلك عدم المقدرة على سداد القسط الشهري.
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خطوات التقديم على طلب إسقاط قرض بنك التسليف

بعد أن تطرقنا للحديث عن أهم الشروط التي يجب توافرها هناك أيضاً خطوات يجب اتباعها لتقديم طلب لإسقاط قرض بنك التسليف، وإليكم تلك الخطوات عبر السطور القلائل أدناه:

  • أولاً سوف يقوم المستخدم بالتوجه إلى المنصة الإلكترونية لـ”بنك التنمية الاجتماعية“.
  • بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم ومن ثَم كود المرور في الحقول المُخصصة لذلك.
  • سوف نلاحظ أدناه ظهور نموذج خاص بـ”طلب الإعفاء” ويجب على المستخدم تعبئة البيانات الأساسية مثل “الاسم، ورقم الجوال، والهوية الوطنية، والبريد الإلكتروني”.
  • يتبع الخطوة السابق ذكرها توضيح حالة المواطن الاقتصادية.
  • في الأخير يتم الضغط على خيار إرسال الطلب.
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Islam Ibrahem

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017



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