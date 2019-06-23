تقديم برنامج سند للزواج محمد بن سلمان www.snad.org.sa “بالفيديو” تعرف على الشروط وطريقة التقديم والتسجيل

تقديم برنامج سند محمد بن سلمان snad.org.sa والذي أطلقته المملك السعودية مساء يوم 30 ديسمبر 2018، www.snad.org.sa والمشروع يرعاه ولي العهد السعودي، وهو يعد من البرامج الاجتماعية الرائدة والضخمة بالمملكة، فقد ولد برنامج سند عملاقاً، حيث تم نشر خبر انطلاق برنامج سند على الموقع الخاص بوكالة الأنباء السعودية “واس”، ويأتي برنامج سند محمد بن سلمان كمبادرة اجتماعية هامة بالمملكة السعودية، وكانت أولى نشاطاته برنامج سند للزواج، وهو مشروع اجتماعي لا يهتم بتحقيق أرباح، بل هدفه اجتماعي من الدرجة الأول، والبرنامج هدفه السعي لتمكين جميع فئات المجتمع السعودي من تحقيق الاستقرار المجتمعي الذي يبدأ ببناء أسرة سعودية سعيدة، وقد تم إطلاق اسم “سند محمد بن سلمان” على البرنامج، حيث يسعى الأمير إلى تحقيق السعادة لكافة أطياف المجتمع السعودي

ويعد برنامج سند لفته إنسانية ومبادرة مجتمعية يقدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث يقدم برنامج سند الدعم المادي وكذلك المعنوي للفئات التي يستهدفها البرنامج، وذلك من خلال توحيد الجهود عبر البرامج التي لا تهدف للربح والتي تأخذ على عاتقها المساندة المادية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

تقديم برنامج سند للزواج محمد بن سلمان snad

ومن الجدير بالذكر ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن برنامج سند، وأوضحت الوكالة كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج، من حيث أهداف البرنامج ومميزاته والقواعد والشروط الخاصة به، ونعيد عليكم ما نشرته وكالة الأنباء السعودية تفصيلا كما يلي:

الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واس

انطلاقًا من سعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات وامتداداً لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار، وجه سموه بإطلاق برنامج “سند محمد بن سلمان”.

ويهدف البرنامج الذي يمثل الغاية الشخصية لسموه إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد؛ وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

ويعمل البرنامج وفقًا للتوجيه الكريم على تعزيز المعرفة والتوعية؛ سعياً لتنمية المجتمع وأفراده، في سبيل تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها وضمان استدامة أثر العطاء على المجتمع دون أن يقتصر ذلك على العطاء المباشر.

وامتثالًا للتوجيه الكريم من سموه، بدأت فرق العمل في الإعداد والتحضير للبرنامج وفقا للبناء والحوكمة وشمولية المبادرات المتوافقة مع أهداف التوجهات، من حيث نطاق العمل وآلية التشغيل التي نصت عليها رؤية 2030 لخلق تنمية مجتمعية عبر المؤسسات والقطاعات غير الربحية.

وسيرًا على نهج سمو الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق العيش الكريم وضمان توفير التنمية المجتمعية، ووفقا لتعاليم ديننا الإسلامي الذي يحث على التعاضد والتكاتف، ركز البرنامج على وضع أهدافه باتساق مع تلك القيم.

وسيطلق برنامج “سند محمد بن سلمان” وفقا لتوجيه سموه – رعاه الله – أولى عطاءاته للمرحلة الأولى بمبادرة “سند الزواج” سعياً لتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.

الجدير بالذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان” يرتكز على العديد من المبادرات الاجتماعية وغير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها وتبناها سمو الأمير محمد بن سلمان سابقاً، كان آخرها : دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها، ومن المقرر إطلاق عدد من المبادرات بشكل متتابع في المراحل المقبلة على أن تنفذ من المكتب الخاص لسموه، إضافة إلى ذلك يتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج تفاصيل أوسع عن المبادرات وأهدافها www.snad.org.sa .

تقديم برنامج سند محمد بن سلمان والتسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان

شرائح متعددة من المجتمع يساندها البرنامج بمعايير تضمن الوصول إلى المستفيد الفعلي، فبرنامج سند يعتمد على الابتكار في المساندة

يعتبر برنامج سند محمد بن سلمان برنامجا شخصيا مستقلا ولا يتبع لأي جهة حكومية .

يتم استقبال الطلبات من خلال المنصة الرسمية للبرنامج فقط عبر الرابط التالي (هنا)

يمكن لأي شاب تنطبق عليه شروط استحقاق “سند الزواج”، ويجتاز دورة الوعي المالي المقررة التقديم من خلال منصة البرنامج.

ضوابط استحقاق مبادرة “سند الزواج” تنص على أن تكون لغرض المساندة في الزواج الأول، وذلك رغبةً من البرنامج في تعظيم الأثر من خلال التركيز على فئة معينة.

يقدم البرنامج الدعم المادي دون تحديد لأوجه الصرف فيه، يمكن لكل متقدم إدارة الدعم بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاته.

يتم تقديم الدعم لأصحاب الدخل المنخفض سواء كان موظفاً لدى القطاع الحكومي أو الخاص مع إعطاء الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من الاحتياجات الخاصة.

يقوم الموقع بحفظ البيانات بغرض إجراءات التحقق من الأهلية ومراجعة الطلب المقدم.

مشروع برنامج سند الاجتماعي

يهدف برنامج سند في المقام الأول لتلبية الاهتمام بالجوانب الاجتماعية لجميع فئات المواطنين السعوديين، كما أن أولى أهدافه أيضا تحقيق القدر الأكبر من الاستقرار للأسر السعودية وتوفير حياة كريمة تتسم باليسر لكافة أطياف المجتمع، وبناء أسر سعودية غير قادرة ماديا على مصاريف الزواج، وتوفير كل السبل لتحقيق ذلك، كما يعمل البرنامج على تقديم المعونى الكاملة والتفاعل الإيجابي عن طريق التوعية المجتمعية والإرشاد التي تضمن لهذه المبادرة تحقيق الأثر المستدام، ويهتم برنامج سند محمد بن سلمان بكافة الشرائح المختلفة للمجتمع السعودي

تقديم برنامج سند محمد بن سلمان مشروع برنامج سند غاية شخصية لولي العهد

إطلاق برنامج "سند محمد بن سلمان" للمبادرات الاجتماعية الهادف إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة.https://t.co/kAERIeKpi6#واس pic.twitter.com/3St6YsKQjG — واس (@spagov) December 30, 2018

يسعى “سند محمد بن سلمان” إلى الاعتماد على الأدوات التقنية؛ لتسهيل وصول البرنامج إلى جميع أفراد المجتمع السعودي والمستفيدين منه.

وتتمثل أهداف البرنامج، في تعزيز المعرفة والتوعية، سعيا لتنمية المجتمع وأفراده، في سبيل تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها.

وفور الإعلان عن انطلاق البرنامج يتم حاليا التحضير لتفعيل برنامج سند، ضمن رؤية المملكة السعودية 2030، وذلك للعمل على لخلق تنمية مجتمعية سليمة عن طريق مشاركة جميع المؤسسات المعنية.

تقديم برنامج سند محمد بن سلمان مراحل برنامج سند الخيري

ويبدأ برنامج “سند محمد بن سلمان” بمبادرة “سند الزواج”، لتحقيق الاستقرار الأسري لعموم المجتمع السعودي، ويساعد البرنامج على تشجيع الشباب في سن الزواج على اتخاذ هذه الخطوة بمساعدة برنامج سند، حيث سيقدم البرنامج المعونة المادية لغير القادرين ماديا، بهدف مساعدتهم من بناء أسر مثالية، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي.

مبادرة سند الزواج وطريقة التسجيل في مبادرة سند للزواج وما هي مبادرة “سند الزواج”؟

مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثاً لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة

شروط أهلية سند الزواج

حرصاً على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

كما أنه من أهم أهداف برنامج سند هو التأسيس لروابط مجتمعية قوية، تُمكن المواطن السعودي من الانطلاق نحو حياة أفضل، ويتميز برنامج سند بالشفافية المطلقة في اختيار المستفيدين من البرنامج، حيث سيبدأ أولاً بالأكثر احتياجاً.

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