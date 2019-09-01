تقديم جدارة الخدمة المدنية 1441 : التقديم على الوظائف الإدارية رجال ونساء

تعرف على مواعيد تقديم جدارة الخدمة المدنية للوظائف الإدارية 1441 هجرياً، ونشرت بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة تفاصيل التقديم على الوظائف الإدارية رجال ونساء في الإعلان الذي شمل عدد من الفرص الوظيفية تحت مسمى وظائف إدارية بوزارة التعليم لشغل 173 وظيفة، أحد القطاعات الحكومية الممكنة، ووفق ما يرد من شروط وضوابط عامة لعملية التسجيل في بوابة التوظيف الإلكتروني، حيث تم نشر احدث الإعلانات بتاريخ 30 – 8-2019 وقريبا التقديم على وظائف السجون الإدارية للنساء.

وزارة الخدمة المدنية أوردت في إعلانها الجديد عن الوظائف الإدارية، التفاصيل والضوابط العامة التي يجب مراعاتها قبيل التسجيل، ومنها الأخطاء التي قد تنتج عن تسجل بيانات المتقدم على بوابة التوظيف الإلكتروني وتكون خاطئة، وتم التشديد على ضرورة التأكد من صحة بيانات تسجيل المتقدم قبل تأكيد تقديم جدارة الخدمة المدنية 1441.

توقيتات تقديم جدارة الخدمة المدنية

التسجيل في وظائف وزارة التجارة الإدارية من خلال رابط تقديم جدارة، وما يتاح من وظائف إدارية للقطاعات الحكومية الممكنة سيكون من خلال نفس الرابط، وسيتم تحديد مواعيد تقديم الطلابات وغلق بوابة جدارة 3، لاستكمال إجراءات الترشيح المبدئي ثم المطابقة ثم الترشيح النهائي.

ألية تقديم الوظائف الإدارية

الصورة المبينة أدناة يتم من خلالها التعرف على الألية التي قدمتها الوزارة للخريجين والخريجات ومن خلال رابط إعلان الوظائف الإدارية، ومنها الدخول على رابط جدارة 3 ثم إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها أو صحة البيانات المسجلة، وإكمال باقي عملية التسجيل.

الآن إليكم ربط تسجيل جدارة للوظائف الإدارية والتفاصيل الكاملة حول الوظائف المتاحة للرجال أو النساء وتوزيعها على القطاعات الحكومية يمكنكم العرف عليها من زيارة رابط إعلان الوظائف الإدارية المنشور بعالية والتعرف على شروط تقديم جدارة الخدمة المدنية 1441.

تحديث : 2محرم 1441 هو اليوم الأول لتسجيل طلبات شغل الوظائف الحكومية المشمولة بسلم رواتب الموظف العام على 173 وظيفة إداريه شاغرة للرجال في وزارة التعليم للعديد من التخصصات ويستمر التقديم طوال ساعات اليوم وحتى يوم الخميس القادم موعد انتهاء التقديم لوظائف وزارة التعليم الإدارية.

تحديث: تستمر بوابة جدارة في تأدية وظائفها وخدماتها للتقديم على الوظائف الإدارية أو التعليمية أو الصحية من خلال إتمام الإجراءات، وفق ما يصدر بإعلانات التوظيف، ويمكن متابعة احد الوظائف من خلال بوابة الخدمة المدنية للتوظيف.

تحديث : الإعلان عن وظائف منطقة حائل الإدارية والتقديم عليها من خلال منصة جدلية الخدمة المدنية للتوظيف الإلكترونية، على أن يكون القبول والتسجيل محكوم ببعض القواعد منها الفئات المستهدفة وضوابط التقديم المحددة من وزارة الخدمة المدنية للخريجين، وشروط التسجيل الخاصة بكل إعلان للتأكد من مطابقة البيانات.