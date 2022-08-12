رابط تقديم جامعة الملك خالد 1444 شروط القبول في الوظائف الأكاديمية والتعليمية للرجال والنساء

أعلنت عمادة الموارد البشرية في جامعة الملك خالد عن فتح باب القبول والتسجيل لكلا الجنسين رجال ونساء من حملة البكالوريوس فأعلى في وظائفها الأكاديمية والتعليمية المقرر بدوام كامل للعام الدراسي الجامعي الحالي 1444-2022، حيث يشهد حاليا محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث عن رابط تقدم جامعة الملك خالد 1444

وظائف جامعة الملك خالد 1444

يمكن لجميع طلاب المملكة العربية السعودية من حملة البكالوريوس والماجستير وكذلك الدكتوراه التقديم على وظائف جامعة الملك خالد بداية من يوم الأحد 16 محرم 1444 الموافق للرابع عشرة من شهر أغسطس 2022 عبر موقع الجامعة عمادة القبول والتسجيل https://registration.kku.edu.sa/ ويستمر التسجيل لغاية يوم الأربعاء التاسع عشرة من شهر محرم 1444 الموافق لـ 2022/8/17م، على ان يتم العمل في احدى فروع الجامعة في كل من: أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، المجاردة، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، أحد رفيدة، محايل عسير، تنومة، رجال ألمع

رابط وطريقة تقديم جامعة الملك خالد 1444

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد

اختيار “طلب قبول بكالوريوس للطلبة السعوديين”.

ثم اختيار الجنس (طلاب – طالبات)، والضغط مباشرة على “طلب قبول جديد”.

تأتي مرحلة ادخال البيانات المطلوبة وهي: (الاسم الكامل، ورقم الهاتف، ومحل الإقامة والبريد الإلكتروني، إدخال بيانات التواصل مع مقدم الطلب، المؤهل الدراسي، بيانات العمل إن وجد.

تأتي مرحلة ادخال البيانات المطلوبة وهي: (الاسم الكامل، ورقم الهاتف، ومحل الإقامة والبريد الإلكتروني، إدخال بيانات التواصل مع مقدم الطلب، المؤهل الدراسي، بيانات العمل إن وجد. إدخال الرغبات حسب الرغبات التي يريد الطالب الالتحاق بها، والتي تتوافق مع المعدل الذي حصل عليه في الثانوية، ثم النقر على تقديم الطلب.

بعدها يجب إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة منك

التخصصات المطلوبة لتسجيل في وظائف جامعة الملك خالد

– إدارة الأعمال

– إدارة الجودة

– إدارة المشروعات الصغيرة

– إدارة الموارد البشرية

– الاقتصاد

– الاقتصاد الكمي

– التنمية الاقتصادية

– التمويل

– التسويق

– التسويق الالكتروني

– القانون الجنائي

– القانون الإداري

– المحاسبة المالية

– المحاسبة الإدارية

– محاسبة التكاليف

– نظم المعلومات الإدارية

– علوم الحاسب الآلي

– نظم المعلومات

– الذكاء الاصطناعي

– المعلوماتية الحيوية

– تطبيقات الحاسب الآلي

– تنقيب البيانات

– هندسة البرمجيات

– تعلم الآلة

– أنظمة التشغيل

– أمن المعلومات

– الالكترونيات والاتصالات

– الأنظمة المدمجة

– إنترنت الأشياء

– تصميم المعالجات

– هندسة الإلكترونيات والاتصالات

– أمن الشبكات

– تقنية المعلومات

– تحليل البيانات

– الإحصاء الكمي

– الإحصاء التطبيقي (الأعمال)

– الاقتصاد المنزلي العام

– التربية الفنية

– تقنيات الفنون

– التغذية وعلوم الأطعمة

– العقيدة والمذاهب المعاصرة

– القرآن وعلومه

– السنة وعلومها

– القراءات

– التفسير

– الفلسفة والمذاهب الفكرية

– الفقه

– الفقه المقارن

– أصول الفقه

– الأنظمة

– القانون الخاص

– الدراسات الإسلامية

– الثقافة الإسلامية

– إذاعة وتلفزيون

– الدراما والنقد

– الاتصال الاستراتيجي

– الصحافة والتحرير الالكتروني

– التاريخ الإسلامي

– التاريخ الأوروبي الوسيط

– التاريخ العباسي

– تاريخ المشرق الإسلامي

– تاريخ المغرب العربي

– التاريخ الحديث والمعاصر

– التاريخ القديم

– التاريخ اليوناني

– تاريخ الشرق الأدنى القديم

– الجغرافيا البيئية

– الجغرافيا الاقتصادية

– الجغرافيا الطبية

– الجغرافيا الحضرية

– جغرافيا العمران

– علم المناخ

– نظم المعلومات الجغرافية

– البلاغة

– البلاغة والنقد

– الأدب والنقد

– الأدب الحديث

– النقد الأدبي الحديث

– الأدب القديم ونقده

– النحو والصرف

– علم اللغة

– اللغويات

– تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

– الإعاقة البصرية

– اضطرابات اللغة والتواصل

– الإعاقة العقلية

– الموهبة والتفوق

– صعوبات التعلم

– التربية الخاصة

– مناهج وطرق

– تدريس العلوم

– مناهج وطرق تدريس الرياضيات

– مناهج وطرق تدريس اللغة العربية

– المناهج وطرق التدريس العامة

– تصميم المقررات

– علم النفس الإكلينيكي

– الصحة النفسية

– التوجيه والإرشاد النفسي

– القياس والتقويم

– علم النفس التربوي

– قصص وحكايات الأطفال

– رياض الأطفال

– اضطرابات الانتباه وفرط الحركة

– تقنيات التعليم

– التصميم والتعلم الإلكتروني

– أصول التربية

– الأصول الفلسفية للتربية

– التربية المقارنة

– الإدارة التربوية

– سياسات التعليم

– التخطيط التربوي

– اقتصاديات التعليم

– الأدب الإنجليزي

– الأدب المقارن

– تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية

– اللغويات التطبيقية

– الترجمة

– اللغويات النظرية

– النحو

– اللسانيات

– الأسلوب اللغوي

– اللغويات الاجتماعية

– جراحة القولون

– الجراحة العامة

– طب التخدير

– الطب الباطني (القلب)

– الطب الباطني

– الطب النفسي

– طب الأطفال العام

– طب أعصاب الأطفال

– طب الأسرة

– طب المجتمع

– التعليم الطبي (التقييم)

– وظائف أعضاء الأعصاب

– وظائف أعضاء الدم

– وظائف أعضاء الجهاز البولي

– وظائف أعضاء الغدد الصماء

– الكيمياء الحيوية السريرية

– الهندسة الوراثية

– علم الأمراض

– الطب الشرعي والسموم

– أمراض النساء والتوليد

– علم المناعة

– البكتيريا الطبية

– الخلايا الجذعية

– علم الفيروسات

– العلوم الإشعاعية

– الفيزياء

– العلاج الطبيعي

– أمراض الأنسجة

– علم الأحياء الدقيقة الطبية

– علم أمراض الدم

– العلوم الطبية الأساسية

– طب تقويم الأسنان

– طب أسنان الأطفال

– جراحة الفم

– جراحة الفكين

– جراحة الوجه

– أشعة الفم

– طب إصلاح الأسنان

– طب علاج جذور الأسنان

– طب الاستعاضة السنية

– الصيدلانيات

– علم الأحياء الدقيقة والمناعة

– الصيدلانية

– طب الأعشاب

– التغذية العلاجية

– حركية الدواء

– علم السموم

– علم الأدوية

– الإدارة الصيدلية

– تمريض الأطفال

– تمريض صحة الأم والطفل

– التمريض الجراحي الباطني

– إدارة التمريض

– الصحة والتثقيف الصحي

– الصحة العامة

– تقنية تقويم الأسنان

– تقنية التخدير

– التنوع الحيوي

– الفطريات وأمراض النبات

– علم البكتيريا

– علم الخلية والوراثة

– علم الطفيليات

– علم أمراض الحيوان

– البيولوجيا الجزيئية

– زراعة الأنسجة

– علم البيئة النباتية

– الرياضيات التطبيقية

– الرياضيات الحسابية

– بحوث العمليات

– الرياضيات الحيوية

– فيزياء الجوامد

– علم المواد

– المواد المكثفة

– الفيزياء النظرية

– الكيمياء البيئية

– الكيمياء الدوائية

– الكيمياء الحيوية

– الكيمياء الإشعاعية

– الهندسة الصناعية

– الرياضيات

– إدارة سلاسل الإمداد

– التصميم الميكانيكي

– هندسة السلامة

– هندسة الاتصالات

– هندسة الاتصالات اللاسلكية

– هندسة الإلكترونيات الدقيقة

– هندسة أنظمة الطاقة

– هندسة الأنظمة المتجددة

– نظم القوى الكهربائية

– هندسة معالجة البترول

– هندسة المواد

– الهندسة الإنشائية

– الهياكل الإنشائية

– الأنظمة الذكية

– أنظمة الكسر والمواد

– الهندسة الجيوتقنية

– هندسة المياه

– هندسة إدارة المخلفات

– الهندسة البيئية

– انتقال الحرارة

– الطاقة المتجددة

– هندسة الطاقة الحرارية

– هندسة الإنتاج والتصميم

– التصميم المعماري المستدام