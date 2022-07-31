بدأ صباح اليوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022، الموافق 2 محرم 1444 التقديم في الوظائف التعليمية الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة التعليم عبر منظومة مسار جدارة، والتي يبلغ عددها 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي في 45 إدارة تعليمية لمختلف التخصصات التعليمية، على أن ينتهي التقديم على تلك الوظائف التعليمية يوم الأحد المقبل الموافق 9 محرم 1444هجرية في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً.

طريقة تقديم الوظائف التعليمية عبر مسار جدارة 1444:-

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على المتقدم اتباعها من أجل التقديم في الوظائف التعليمية المعلن عنها عبر مسار جدارة للتوظيف الإلكتروني وهذه الخطوات هي:-

يتم الدخول على موقع مسار جدارة.

يتم الدخول عن طريق النفاذ الوطني حيث سوف تظهر أمامك النافذة بالشكل التالي:

يتم فيها إدخال اسم المستخدم ثم كلمة المرور ثم الضغط على تسجيل دخول.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك نافذة تتضمن سياسات التسجيل في جدارة وفي أخر الصفحة يتم الضغط على موافق.

تظهر نافذة جديدة كما بالشكل التالي يتم فيها النقر على اخر اختيار خاص بعرض الفرص الوظيفية وذلك كما يلي:-

بعد ذلك سوف ننتقل إلى صفحة جدارة بلس كما بالشكل التالي:-

يتم فيها تسجيل الدخول مرة أخرى عبر النفاذ الوطني بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم الضغط على جدارة + لعرض الفرص الوظيفية كما بالشكل.

يتم النقر على التقديم في الوظائف وفي حالة ما إذا كان تخصصك يناسب الوظائف سوف يتم يتيح النظام لك عملية إدخال البيانات كما يلي:-

في حالة ما إذا كان تخصصك غير مناسب فلن يتم إتاحة الفرصة لدخولك لصفحة إدخال البيانات.

التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية وعدد الاحتياجات المطلوبة في الإعلان:-

التخصصات المطلوبة في الإعلان هي تخصصات الرياضيات، واللغة الانجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، حيث سيتعاقد المتقدم على وظيفة معلم ممارس.

وقد أعلنت وزارة التعليم عن أن تلك الفرص الوظيفية قد جاءت من أجل سد الاحتياج الوظيفي للما تم من مشاريع تطويرية في مجال التعليم، وحتى يتم توفير الكفاءات اللازمة لتدريس المواد الجديدة، في ضوء الخطط الدراسية المطورة.

وأشارت وزارة التعليم بأن الأعداد المطلوبة كما يلي:-

الكيمياء (رجال 532، نساء 1599)، الفيزياء (977 رجال، 1589 نساء)، الأحياء (رجال 108، نساء 2209)، الانجليزي (1120 رجال، 2200 نساء)، الرياضيات (2000 نساء، 1602 رجال).