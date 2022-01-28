تقديم الحرس الوطني 1443 شروط القبول والتسجيل

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة، ولهذا يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن تقديم الحرس الوطني. ويمكن لكل من يرغب في شغل هذه الوظائف أن يقوم بتقديم طلبه من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة. ويرجع سبب إقبال الكثير من الناس عليها إلى رغبتهم في المساهمة في الحفاظ على الأمن العام بالمملكة، وكذلك لها العديد من الوحدات الإدارية التابعة لها.

تقديم الحرس الوطني

ازداد البحث في السعودية عن كيفية تقديم الحرس الوطني من أجل شغل المناصب الشاغرة في الوظائف التي أتاحتها الوزارة، ويمكنهم ذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات:

في بادئ الأمر، يقوم المتقدم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني.

يدوّن البيانات الشخصية الخاصة به مثل (تاريخ الميلاد، رقم الهوية).

ستظهر للمتقدم مجموعة من الشروط والأحكام، يتوجّب عليه قراءتها جيدا قبل أن يوافق عليها.

في آخر خطوة ينقر المستخدم على زرّ تسجيل، ليكون قد قدّم طلبه بشكل رسمي.

شروط وظائف الحرس الوطني 1443

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل متقدم لشغل وظيفة من وظائف الحرس الوطني، وهي كما يلي:

أول شرط هو أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية.

يجب أن يكون سنّه قد تجاوز الثامن عشر، وألا يكون أكثر من الأربعين.

أن يقوم باجتياز الكشف الطبي الذي تحدده وزارة الحرس السعودية.

كما يلزم أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تضعها الوزارة بنجاح.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون سجلّه نظيفا ولم يسبق أن تم الحكم عليه في قضية تخلّ بالشرف أو الأمانة.

يجب أن تكون للمتقدم خبرة كافية في كل من القطاع العام أو الخاص، ولم يسبق أن تم فصله من وظيفة حكومية أو أحيل على التقاعد

بهذا نختم مقالنا الذي تحدثنا فيه بإيجاز عن موضوع تقديم الحرس الوطني الذي أطلقته وزارة الحرس بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى شروط القبول فيها.