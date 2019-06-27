تقديم الحرس الملكي للتوظيف المبتدئ بالتدريب عبر برامج معهد الإدارة العامة الإعدادية

فتح تقديم الحرس الملكي 1440 بالشراكة مع معهد الإدارة العامة، عبر التقديم على البرامج الإعدادية ضمن مشروع التوظيف المنتهي بالتدريب 1440 -1441، من خلال التسجيل في 4 برامج إعدادية منتهي بالتوظيف على رتبة عريف فني في وظائف رئاسة الحرس الملكي الشاغرة، وتم وضع شروط تقديم البرامج الإعدادية والتعريف بمزاياها خلال فترة الدراسة، وأسماء البرامج التي سيتم التقديم عليها، وموقع إدخال البيانات وطريقة المفاضلة بين راغبي التسجيل من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

أعلن معهد الإدارة العامة عن برامج التوظيف المبتدئ بالتدريب لشغل وظائف رئاسة الحرس الملكي العسكرية، برتبة عريف فني والتي من المقرر بدي التسجيل بها من يوم الأحد القادم الموافق 27 شوال 1440، من خلال رابط القبول والتسجيل المرفق أدناة، وضمت تعليمات تقديم الحرس الوطني 1440 تحديد شروط التسجيل في البرامج الإعدادية لمعهد الإدارة العامة والتي سننشر أسماؤها وتعليمات التقديم عليها.

شروط تقديم الحرس الملكي للبرامج الإعدادية

أشار معهد الإدارة العامة إلى توافر عدد 4 برامج إعدادية، سيتم فتح التقديم عليها ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب بوظائف رئاسة الحرس الملكي السعودي، بجانب توضيح شروط تقديم الحرس الملكي عبر البرامج الإعدادية الموضحة أدناة.

السكرتير التنفيذي.

برمجة الحاسب الآلي.

إدارة سلاسل الإمداد.

شبكات الحاسب الآلي.

وللتعرف على شرط القبول والتسجيل في برامج معهد الإدارة الإعدادية المؤهلة للالتحاق بوظائف الحرس الملكي يمكن متابعة ما ورد في إعلان فتح التقديم.

رابط تقديم البرامج الإعدادية معهد الإدارة

يبدأ تقديم البرامج الإعدادية للتوظيف المبتدئ بالتدريب برئاسة الحرس الملكي، من خلال موقع تقديم معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الحري الملكي، وهناك بعض التعليمات الخاصة بكيفية القبول والتسجيل والمفاضلة بين المتقدمين سنوضحها فما بع.

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