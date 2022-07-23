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شروط تقديم الامن العام نساء 1443هـ عبرا رابط التسجيل في وظائف مديرية الأمن العام للنساء برتبة جندي”ابشر توظيف” jobs.sa

عادل مرير

تم اليوم تفعيل رابط النقديم على وظائف الامن العام للنساء 1433 السعودية، تطبيقا للمقرر الذي نشره موقع الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية والذي ينص على فتح باب القبول والتسجيل في مدرية الأمن العام للحصول وتقيد رتبة جندي للكادر النسائي في موعد تاريخ اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ عبر الموقع الالكتروني الرسمي بوابة أو منصة أبشر توظيف jobs.sa لحاملات شهادة الثانوية العامة ومايعادلها وبعض الشروط الأخرى.

شروط تقديم الامن العام نساء 1443هـ عبرا رابط التسجيل في وظائف مديرية الأمن العام للنساء برتبة جندي"ابشر توظيف" jobs.sa

تقديم الامن العام نساء 1443

أصبح من الممكن للنساء تقديم الامن العام جندي “رتبة جندي كادر نسائي” في المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الداخلية والشؤون العسكرية بالانطلاق والبدء في عمليات التقديم والتسجييل على رابط أبشر للتوظيف jobs.sa للالتحاق بالوضائف المتاحة وفقا بعض الأحكام والبنود وشروط الادارة العامة التي سنتتطرق إلى ذكرها في الأسطر القلسل القادمة مع كيفية التقديم الامن العام النساء.

الحق جهز ورقك ويلا.. هنا رابط التقديم الامن العام 1443 نساء شروط القبول والتسجيل عبر بوابة أبشر للتوظيف

رابط تقديم الامن العام نساء 1443 شروط القبول والتسجيل عبر بوابة أبشر للتوظيف

رابط التقديم على الامن العام للنساء 1443

كما ذكرنا سابقا فإن عملية التقديم على وظائف الامن العام للنساء  1433 سيكون علر رابط مصة ابشر توظيف من خلال:

  • أولا: تسجيل الدخول إلى موقع ابشر للتوظييف.
  • ثانثا كتابة كافة المعلومات المطلوبة للراغب في التقديم.
  • ثالثا: قراءة جميع الشروط المقدمة والتي يجب أن ستوفيها كلها.
  • رابعا: اتباع تعليمات الموقع الرسمي لاستكمال عملية التسجيل مع التدقيق بشكل جيد في كافة البيانات للمتقدمة.
رابط تقديم الامن العام للنساء 1443
رابط تقديم الامن العام للنساء 1443
التسجيل في الامن العام نساء 1443
التسجيل في الامن العام نساء 1443
تعبئة بيانات التقديم على وظايف الامن العام للنساء 1443
تعبئة بيانات التقديم على وظايف الامن العام للنساء 1443
المؤهلات المطلوبة في مديرية الامن العام للنساء
المؤهلات المطلوبة في مديرية الامن العام للنساء

شروط الامن العام لتقديم النساء برتبة جندي

بعض الشروط الازمة في المتقدمة على الامن العام نساء للالتحاق برتبة جندي كادر نسائي وهي:

شروط الامن العام للنساء 1443
شروط الامن العام للنساء 1443
  1. أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو مؤهل دبلوم والبكالوريوس في التخصصات التالية حاسب آلي، إدارة موارد بشرية، محاسبة، إعلام، لغة إنجليزية، قانون، إحصاء، علاقات عامة، إدارة مالية.
  2. شرط أن تكون حاملة للجنسية السعودية.
  3. عدم وجود سبق وحكم عليها بالإدانة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
  4. يشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم مع التصديق عليها في حال صدورها من خارج المملكة العربية السعودية.
  5. شرط أن تكون المتقدمة ذات حسن سير وسلوك.
  6. أيضا شرط ألا تكون موظفة في جهة حكومية.
  7. ألا يكون قد سبق للمتقدمة التعيين في وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهت خدماتها من المراكز أو المعاهد لأي سبب.
  8. وأخيرا يجب ألا تكون متزوجة من أجنبي “غير سعودي”.
عادل مرير

حاصل على الليسانس تخصص كهروتقني ومتقاعد من منصب في المحافظة السياسية بالجيش الجزائري كذلك أعمل في الصحافة الإلكترونية مدون وكاتب في موقع نجوم مصرية المعروف وعملت أيضا في العديد من المواقع الإخبارية.


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