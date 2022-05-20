رابط التقديم على الأمن الدبلوماسي للتسجيل في الوظائف العسكرية السعودية jobs sa
قامت الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي، يفيد فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية في القوات الخاصة، بعد تفعيل رابط تقديم الأمن الدبلوماسي خاص بالرجال ليتمكنوا من الإلتحاق والتوظيف على الرتب “وكيل رقيب، عريف، جندي، جندي أول” ويكون التجنيد في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية ووفقا لبعض البنود والشروط والمؤهلات العلمية التي وضعتها الإدارة العامة للقبول المركزي.
تقديم الأمن الدبلوماسي
كما أشارت وزارة الخارجية السعودية أن التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي سيكون ابتداء من يوم السبت بتاريخ 20 من شهر شوال 1443. والموافق للواحد والعشرون مايو 2022، ويستمر التسجيل ستة أيام أي إلى غاية يوم الخميس 25 شوال 1443 و 26 05 2022. للحصول على الوظائف الخالية المتاحة ضمن القوات الخاصة العسكرية لمن تتوفر فيه شروط الأمن الدبلوماسي والمؤهلات العلمية المطلوبة للتوظيف.
طريقة التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي
يتسائل الكثيرون عن كيفية التقديم على الأمن الدبلوماسي والتسجيل في الوظائف العسكرية، حيث يستطيع المتقدم أن يتبع الخطوات التالية:.
- تأتي أولى الخطوات وهي تسجيل الدخول إلى موقع أبشر للتوظيف jobs sa.
- ثم بعد ذالك كتابة كل المعلومات الشخصة وهي الإسم الكامل وتاريخ الميلاد والمؤهل العلمي.
- كتابة أيضا رقم الهوية الوطنية وإدراج البريد الإكتروني مع رقم الهاتف المحمول واختيار الجنس.
- والضغط على طلب التقديم.
شروط الأمن الدبلوماسي
وضعت وزارة الخارجية بنود وشروط للإلتحاق بالرتب العسكرية في القوات المسلحة للأمن الدبلوماسي نعرضها لكم.
- أول الشروط وهو يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج السعودية.
- أيضا يشترط أن يكون متزوجا من امرأة سعودية.
- يجب أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- عدم التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
- يجب على المترشح أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
- وآخر الشروط هي توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.