رابط التقديم على الأمن الدبلوماسي للتسجيل في الوظائف العسكرية السعودية jobs sa

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي، يفيد فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية في القوات الخاصة، بعد تفعيل رابط تقديم الأمن الدبلوماسي خاص بالرجال ليتمكنوا من الإلتحاق والتوظيف على الرتب “وكيل رقيب، عريف، جندي، جندي أول” ويكون التجنيد في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية ووفقا لبعض البنود والشروط والمؤهلات العلمية التي وضعتها الإدارة العامة للقبول المركزي.

تقديم الأمن الدبلوماسي

كما أشارت وزارة الخارجية السعودية أن التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي سيكون ابتداء من يوم السبت بتاريخ 20 من شهر شوال 1443. والموافق للواحد والعشرون مايو 2022، ويستمر التسجيل ستة أيام أي إلى غاية يوم الخميس 25 شوال 1443 و 26 05 2022. للحصول على الوظائف الخالية المتاحة ضمن القوات الخاصة العسكرية لمن تتوفر فيه شروط الأمن الدبلوماسي والمؤهلات العلمية المطلوبة للتوظيف.

طريقة التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي

يتسائل الكثيرون عن كيفية التقديم على الأمن الدبلوماسي والتسجيل في الوظائف العسكرية، حيث يستطيع المتقدم أن يتبع الخطوات التالية:.

تأتي أولى الخطوات وهي تسجيل الدخول إلى موقع أبشر للتوظيف jobs sa.

ثم بعد ذالك كتابة كل المعلومات الشخصة وهي الإسم الكامل وتاريخ الميلاد والمؤهل العلمي.

كتابة أيضا رقم الهوية الوطنية وإدراج البريد الإكتروني مع رقم الهاتف المحمول واختيار الجنس.

والضغط على طلب التقديم.

شروط الأمن الدبلوماسي

وضعت وزارة الخارجية بنود وشروط للإلتحاق بالرتب العسكرية في القوات المسلحة للأمن الدبلوماسي نعرضها لكم.