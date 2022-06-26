تقديم الامن البيئي 1443 بوابة أبشر للتوظيف jobs.sa

أعلنت الإدارة العامة للقبول لمركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن فتح أبواب تقديم الامن البيئي 1443 رجال، وهذا من أجل شغل مجموعة من وظائف الأمن الداخلي في السعودية في عدد من الرتب المتاحة، وهي رقيب، وكيل رقيب، عريف، وهذا وفق جملة من الشروط المحددة من أجل الالتحاق بالقوات الخاصة للأمن البيئي، ويكون التقديم بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر للتوظيف.

تقديم الامن البيئي 1443

تجدر الإشارة إلى أن تقديم الامن البيئي 1443 في المملكة العربية السعودية سيكون بدأ بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يونيو، وسيستمر إلى غاية يوم الخميس الثلاثين من شهر يونيو 2022، ويتم ذلك من خلال رابط الامن البيئي تقديم باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي سنعرضها لكم فيما يلي:

يجب أن يدخل المتقدم إلى موقع ابشر توظيف على الإنترنت في الخطوة الموالية يقوم بتعبئة المعلومات المطلوبة قبل الولوج للموقع، ثم ينقر على خيار الوظائف المتاحة بعد ذلك يحدد وظائف القوات الخاصة للامن البيئي عليه أن يملأ الاستمارة الخاصة بالبيانات ويتحرى الدقة في ذلك، ثم ينقر على زر حفظ البيانات ستظهر له مجموعة من الشروط، يجب أن يطالعها جيدا ثم ينقر على زر الموافقة وفي آخر الأمر يضغط على زر إرسال طلبه، ومن الضروري أن يحتفظ برقم الطلب لأنه سيستعمله لاحقا.

شروط تقديم وظائف الامن البيئي

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين إلى الوظائف المعلن عنها في الأمن البيئي، وهي:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية، ويثبت نشأته فيها منذ الصغر، ما عدا من نشأ مع أهله خارج المملكة بغرض خدمة الحكومة.

يجب أن يكون المواطن حاملا للمؤهل المطلوب وفق التخصصات المتاحة، ويقوم بمعادلته لدى وزارة التربية والتعليم السعودية

أيضا يجب أن يجتاز كل اختبارات القبول بنجاح

من الضروري أن يكون هناك تناسب بين كول ووزن المتقدم

في حال كان المتقدم متزوجا، يجب أن يثبت بأن زوجته سعودية الجنسية.

المستندات المطلوبة الامن البيئي تقديم

يجب أن يحضر المتقدم بطاقة هوية سارية المفعول

مع ست صور شخصية بخلفية بيضاء، ويكون فيها مكشوف الرأس

وكذلك صورة مطابقة للمؤهل العلمي ومصادق عليه من وزارة التعليم بالمملكة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال تقديم الامن البيئي 1443، وقد ذكرنا لكم شروط الأمن البيئي تقديم، وطريقة التسجيل من خلال منصة أبشر للتوظيف.