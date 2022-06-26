رابط تقديم الأمن البيئي 1443 وشروط التسجيل 2022 وما هو موعد التقديم؟

القوات الخاصة للأمن البيئي هي واحدة من أهم القطاعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن قطاع الأمن البيئي هو أيضاً من القطاعات التابعة لـ”وزارة الداخلية” السعودية، وبالتزامن مع الإعلان عن وظائف الأمن البيئي في السعودية كان هُناك بعض من التساؤلات الهامة المُرتبطة بهذا الأمر وأهمها “ما هي رواتب الأمن البيئي”، وفيما يلي سوف نُجيب على ذلك تفصيلاً وسوف نُقدم لكم أيضاً رابط تقديم الأمن البيئي وشروط التسجيل وما هو موعد التقديم.

وظائف الأمن البيئي 2022 في السعودية

من قِبل “القوات الخاصة للأمن البيئي” بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة، وتم الإشارة إلى أنه سوف يكون التسجيل في وظائف الامن البيئي بطريقة إلكترونية تماماً عبر التوجه المُباشر إلى “مِنصة أبشر” الإلكترونية للتوظيف، وتم التوضيح أيضاً أن هُناك بعض الشروط التي يجب توافرها بالمُتقدمين على وظائف الأمن البيئي.

موعد التقديم على وظائف الأمن البيئي 1443

تم إزاحة الستار والإعلان عن موعد تقديم وظائف الموارد البشرية الأمن البيئي بالمملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن “وزارة الداخلية” أعلنت أن التقديم سوف يبدأ من يوم السبت 25 يونيو 2022 مـ المُوافق 26 ذو القعدة 1443 هـ، وسوف يستمر التسجيل حتى يوم الخميس المُقبل 30 يونيو 2022 مـ المُوافق 1 ذو الحِجة 1443 هـ، ومن جانبها فإن “الداخلية” السعودية قد أشارت إلى ضرورة اتباع كافة الشروط المُعلن عنها عِند إجراء عملية التسجيل لضمان القبول وعدم الاستبعاد النهائي.

ما هي شروط التسجيل في وظائف الأمن البيئي 2022 – 1443؟

بالتزامن مع إعلان فتح باب القبول والتوظيف لقوات الأمن البيئي في السعودية، تم الإعلان أيضاً أن هُناك العديد من الشروط التي سوف يتم الامتثال لها من قِبل كافة المُتقدمين لتلك الوظائف، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

من أهم الشروط الواجب توافرها هو “الجنسية السعودية” لكافة المُتقدمين على وظائف الأمن البيئي وظيفة كوم.

يتم استثناء كافة المُتقدمين الذين نشأوا خارج السعودية مع ذويهم.

حُسن السيرة والسلوك هو أيضاً ضمن الشروط التي يجب توافرها أيضاً، وأن لا يكون محكوماً عليه بأي من القضايا الأخلاقية التي تتعلق بسب الذات أو الشرف.

في حال أن المُتقدم قد تعرض للفصل من أي من الوظائف العسكرية.

أن يكون الحد الأدنى لسن المُتقدم 17 عام والحد الأقصى للسن 30 عام.

ضرورة اجتياز المُقابلات الشخصية، وأن يكون ذو لياقة بدنية عالية وتتماشى مع تلك الوظائف المُعلن عنها.

الشهادات التي يجب توافرها عِند التقديم هي “الثانوية العامة” وما أعلى من ذلك.

تناسب الطول مع الوزن هو أيضاً شرط أساسي للقبول في وظائف الأمن البيئي.

طريقة التسجيل في الأمن البيئي 1443 – 2022

بإمكان كافة الأشخاص المُستوفين للشروط المذكورة أعلاه التقديم على وظائف الأمن البيئي بطريقة إلكترونية تماماً، وذلك من خلال اتباع الخطوات القلائل أدناه، وهي تتمثل في الآتي:

التوجه إلى مِنصة “أبشر توظيف” الإلكترونية، ومن ثَم النقر على أيقونة “الوظائف المُتاحة”.

يتبع الخطوة السابق ذكرها القيام بالضغط على “الوظيفة المُناسبة” للتقديم.

بعد ذلك يجب التدقيق الجيد عِند قراءة الشروط والأحكام المُوافقة عليها.

الخطوة التالية وهي القيام بالنقر على خيار “تقديم الطلب” ومن ثَم إدراج البيانات أدناه:

الهوية الوطنية. الجنس. تاريخ الميلاد. حالة المُتقدم الاجتماعية. هوية الأب. الوظيفة.

بعد تعبئة الحصول الفارغة بالبيانات المطلوبة يتم النقر على أيقونة “المُوافقة”.

سوف يتوجه المُتقدم إلى صفحة النموذج الخاص بـ”التوظيف”، ويتوجب عليه إرفاق كافة المعلومات المطلوبة.

سوف يتم بعد ذلك اختيار “التالي” ويتبعه مُباشر الضغط على “حفظ”.

في الأخير يقوم المُتقدم بالنقر على تبويب “تأكيد الطلب”.

ما هي الرتب المطلوبة في وظائف الأمن البيئي في السعودية 2022؟

سوف يُوضح لكم الجدول أدناه رتب قوات الأمن البيئي في السعودية، وذلك وفقاً للإعلان الذي صدر من قِبل “وزارة الداخلية” بالمملكة العربية السعودية، وتتمثل تلك الرتب في الآتي:

الرتبة المؤهل رقيب شهادة البكالوريوس وكيل رقيب شهادة البكالوريوس عريف شهادة الدبلوم جندي أول شهادة الثانوية العامة أو ما يُماثلها جندي شهادة الثانوية العامة أو ما يُماثلها

ما هي أماكن تعيين قوات الأمن البيئي في المملكة؟

بعد أن تعرفنا على خطوات التسجيل في حماية البيئة سوف نُوضح لكم أهم أماكن تعيين قوات الأمن البيئي، فبمُجرد قبول المؤهلين سوف يتم تعيينهم في الأماكن المذكورة أدناه:

الغابات.

المُتنزهات والمُجتمعات الحضرية.

المحميات والسواحل.

المُتنزهات البيئية.

رابط التقديم على وظائف الأمن البيئي 1443 – 2022

من جِهة أخرى فإن “الداخلية” السعودية قد قامت بإطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بـ”وظائف الأمن البيئي” والذي يُمكن من خلاله التقديم على تلك الوظائف، وذلك بعد توافر المُستندات المطلوبة، وأيضاً قراءة كافة الشروط الموضوعة من قِبل الجِهة المُختصة، ويُمكن التقديم على وظائف الأمن البيئي من خلال الدخول إلى “أبشر توظيف” عبر الرابط الموجود أعلاه.