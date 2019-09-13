تقديم أمن المنشآت وظائف 1441 لرتبة جندي عبر موقع أبشر التوظيف

يبدأ تقديم أمن المنشآت 1441 على وظائف جندي يوم الأحد المقبل، من خلال موقع أبشر التوظيف بوابة التقديم الإلكتروني على الوظائف العسكرية في مديريات وزارة الداخلية السعودية، والذي يأتي في مطلع العام الهجري، حيث أعلنت وكلة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، عن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل على وظائف قوات أمن المنشآت لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها، لمن ينطبق عليه الشروط العامة الخاصة بشغل هذه الوظائف.







إدارة القبول المركزي ذكرت أن وظائف أمن المنشآت متاحة في جميع مناطق المملكة، ولم يتم تحديد مكان معين لشغل الفرص الوظيفية، وسيكون التقديم متاح على رتبة جندي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة، ومن المنتظر فتح رابط تقديم أمن المنشآت عبر موقع أبشر التوظيف عند الساعة الثامنة صبحا يوم الأحد المقبل الموافق 16 محرم 1441 .

شروط تقديم أمن المنشآت 1441







قوات آمن المنشآت حددت مجموعة من الشروط والضوابط العامة لقبول طلبات راغبي الالتحاق بالوظائف العسكرية، ومنها الجنسية السعودية للمتقدم من حيث الأصل والمنشأ، ويستثني من نشأ مع والدية خلال خدمتهم الدولة خارج الحدود، يضاف إلى ذلك حسن السير و السلوك، وبطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وقت التقديم الإلكتروني على بوابة القبول والتسجيل أبشر، وللتعرف على باقي شروط تلك الوظائف إليكم الصورة المرفقة.

موقع أبشر وظائف عسكرية

سجل طلب الالتحاق أن كان ينطبق عليك الشروط والضوابط وتأكد من إدخال البيانات بشكل سليم على رابط بوابة التوظيف الإلكتروني، المنتظر تفعيلة من خلال موقع أبشر توظيف أمن المنشآت، مع مراعاة أن نهاية فترة التقديم الإلكتروني سيكون الساعة العاشرة يوم الخميس الموافق 20 محرم 1441.