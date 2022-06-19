دائماً ما تحرص الحكومة بالمملكة العربية السعودية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال توفير العديد من الميزات والخدمات للعاملين بقطاع التعليم، بالإضافة إلى دعم تشجيع الطُلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية، وجدير بالذكر أن كافة العاملين بقطاع التعليم بالمملكة يهتمون بمعرفة “راتب المعلمين المتقاعدين”، ومن أكثر التساؤلات تداولاً بين تلك الفئة هي “كم ينزل من راتب المعلم إذا تقاعد”، وأيضاً “ما هي رواتب تقاعد المعلمين 1443 الجديد”، وفيما يلي سوف نُوضح لكم كم يبلغ راتب المعلم المتقاعدين 1443 وفقاً للدرجة في سلم رواتب المعلمين بالوظائف التعليمية.

كم راتب تقاعد المعلمين 1443 – 1443؟

“من قِبل “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية تم الكشف عن “راتب تقاعد المعلمين 1444″، وتم توضيح الأمر أيضاً بأنه تختلف قيمة رواتب المعلمين بين الكوادر التعليمية، ويعتمد تحديد راتب المعلمين على “درجة المعلم الوظيفية”

سلم رواتب المعلمين في السعودية 1443

من جِهة أخرى فإن “التعليم” السعودية قد أوضحت كم راتب المعلم في السعودية 2022، حيث تساءل العديد من الأشخاص “كم راتب المعلم مع البدلات”، وجدير بالذكر أن المعلم المتقاعد على الدرجة الأولى و “المستوى الأول” يحصل على راتب 5,200 ريال سعودي، ويتم صرف هذا الراتب للمعلمين أو المُساعدين، وإليكم سلم رواتب المعلمين في السعودية 2022:

يكون راتب المعلم المتقاعد 7,000 ريال على الدرجة الأولى من “المستوى الثاني” وهذا الراتب للمعلم أو المعلم المساعد، ويحصل المعلم الخبير على راتب 1,625 ريال سعودي، والمعلم المتقدم 1,390 ريال ، والمعلم الممارس 10,570 ريال سعودي.

يكون راتب المعلم المتقاعد 8,920 ريال على الدرجة الأولى من “المستوى الثالث” وهذا الراتب للمعلم أو المعلم المساعد، ويحصل المعلم الخبير على راتب 19,970 ريال، والمتقدم 16,550 ريال، والمعلم الممارس 13,690 ريال سعودي.

يكون راتب المعلم المتقاعد 10,960 ريال على الدرجة الأول من “المستوى الرابع” وهذا الراتب للمعلم أو المعلم المساعد، ويحصل المعلم المتقدم على 20,30 ريال والمعلم الممارس 16,930 ريال سعودي.

يكون راتب المعلم المتقاعد 13,120 ريال على الدرجة الأولى من “المستوى الخامس” وهذا الراتب للمعلم أو المعلم المساعد، ويحصل المعلم الممارس على 20,170 ريال سعودي.

يكون راتب المعلم المتقاعد 15,400 ريال على الدرجة الأولى من “المستوى السادس” وهذا الراتب للمعلم أو المساعد، ويحصل المعلم بالدرجة الثانية على 15,800 ريال سعودي.

تقاعد المعلمين في السعودية 2022 – 1443

جدير بالذكر أن القطاع التعليمي بالمملكة العربية السعودية هو من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة السعودية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والارتقاء بالمنظومة التعليمية، ومن جِهة أخرى تم توضيح الأمر بشأن شروط التقاعد 2022 – 1443 وأهمها بلوغ الموظف سن الـ60 عاماً، وذلك بجانب ضرورة اتمام 20 عام بالوظيفة التعليمية.