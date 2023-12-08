تفوق ممثلي الأمارات والبحرين وقطر بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023.. ورقم قياسي للفريق الإماراتي

أجريت اليوم الأشواط النهائية لمسابقة الملواح للمشاركين الدوليين تحت اسم (كأس الملك عبدالعزيز) لكل فئة، في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض).

وجاء في فعاليات اليوم الحادي عشر للمهرجان إقامة ثمانية أشواط للدوليين، وشوطين لكأس المزاد الدولي، حيث حصد الفريق الإماراتي (F3-S) كأس الملك عبدالعزيز عن شوط جير بيور فرخ محترفين من خلال الصقر (B09)، حاصدًا المركزين الأول والثالث، وجاء ثانيًا الفريق الإماراتي (MRM)، وعاود فريق (F3-S) الفوز بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط جير بيور قرناس محترفين بالصقر (B31)، محققًا المركزين الأول والثالث، فيما حلّ ثانيًا الفريق الإماراتي (M7).

وفي نفس السياق حصد الصقّار القطري محمد بن ماضي الهاجري كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة قرموشة جير فرخ محترفين بصقره (كتارا)، وجاء ثانيًا الفريق البحريني (BHR)، ثم الفريق الإماراتي (F3-S)، الذي عاد بعدها لمنصات التتويج عبر اقتناص كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة قرموشة جير قرناس محترفين بالصقر (G77)، ليسجل رقمًا قياسيًا في مهرجان الملك عبدالعزيز 2023 منذ انطلاقته قبل 11 يومًا، بوصفه أسرع صقر في ميدان ملهم بزمن قدره 16.055 ثانية، محققًا المرتبتين الأولى والثالثة، وجاء ثانيًا في الترتيب الفريق البحريني (BHR).

ونجح الصقّار الإماراتي حميد بن محمد الطاير في الفوز بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير بيور فرخ مُلاك عبر الصقر (متعب)، ليأتي بعده مواطنه بطي بن مروان المري، وفي المركز الثالث القطري محمد بن يوسف المناعي، بينما حصد الصقّار الإماراتي سعيد بن مصبح الشدي كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير بيور قرناس مُلاك بالصقر (لفان)، وحل ثانيًا مواطنه سلطان بن سيف المزروعي، والقطري سعد بن خالد النعيمي في المرتبة الثالثة.

كما أحرز الصقّار الإماراتي فالح بن حمد النعيمي كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة قرموشة جير فرخ مُلاك من خلال صقره (G1)، ثم مواطنه حمد بن أحمد مجرن، والقطري محمد بن علي العسيري ثالثًا، فيما فاز الصقّار الإماراتي ناصر بن بطحان المنصوري بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة قرموشة جير قرناس مُلاك بالصقر (قمرا)، وجاء بعده مواطناه؛ فالح بن حمد النعيمي، وسلطان بن سيف المزروعي على الترتيب.

وفاز الصقّار محمد بن فهد الموسى بكأس المزاد الدولي في شوط فئة جير شاهين فرخ من خلال الصقر (سهيل)، تلاه ياسر بن شعيب العتيبي، ثم ناصر بن فهد السهلي، أما كأس المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في شوط فئة شاهين فرخ، فحصل عليه الصقّار ماجد بن معجب الدوسري بصقره (ريف)، وجاء ثانيًا برغش بن محمد المنصوري، وحميد بن محمد المنصوري في المرتبة الثالثة، في سيطرة تامة للصقارين السعوديين على الشوطين.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023 _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية