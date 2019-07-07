تفعيل رابط التسجيل بالمسار الإلكتروني حجاج الداخل 1440..عبر موقع وزارة الحج والعمرة localhaj.haj.gov.sa

اقترب موسم الحج والذي ينتظره جميع المسلمين في مختلف البلدان العربية والأجنبية والذي تفصلنا عنه أيام قليلة ولا يتوقف البحث هذه الأيام عن رابط الحج الإلكتروني خاصة للمقيمين في المملكة العربية السعودية لمعرفة التعليمات ومتابعة الجديد من تصريحات التي تصدرها وزارة الحج والعمرة السعودية .

وحرصا من وزارة الحج والعمرة على تقديم كافة المساعدات لمواطنيها فقد قامت الوزارة على تفعيل رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 من اجل تسهيل الإجراءات على الحجاج :

رابط التسجيل في رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440:

وقد قامت وزارة الحج والعمرة بتوفير رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 ويمكن التسجيل عبر

خطوات التسجيل بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440:

زيارة موقع موقع وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية

ملء الحقول المطلوبة وملء البيانات المطلوبة

اختيار باقة الحج المناسبة لك ثم أصدار الفاتورة

أصدار تصريح الحج

وسوف تقوم وزارة الحج بإرسال البيانات لشركة الحج من اجل ترتيب استقبال الحاج

باقات خدمة ضيافة حج الداخل 1440:

باقة ضيافة اقتصادي 1: وتتراوح أسعار الباقة من 3447-4797 ريال سعودي ويتم تقديم هذا البرنامج لجميع المخيمات.

باقة ضيافة اقتصادي 2: وتبلغ تكلفتها 3465 ريال سعودي وتقوم هذه الباقة بتوفير مسكن للحجاج بمكة المكرمة وفي عرفات فقط .

باقة ضيافة 1 بلس: وتتراوح أسعار هذه الباقة بين 7561 إلى 8161 ريال سعودي وتتضمن هذه الباقة السكن بمكة المكرمة.

باقة ضيافة بلس 2: وتتراوح أسعار هذه الباقة بين 7310 إلي 7910 ريال وتتضمن هذه الباقة السكن بمكة المكرمة.

باقة ضيافة بلس3 : وتتراوح أسعارها بين 6508 إلي 7108 ريال سعودي وتتضمن هذه الباقة خدمة السكن بمكة المكرمة.