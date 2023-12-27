تفاصيل “هاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي” ورابط التسجيل

بدأ اليوم التسجيل في “هاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي” الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وجامعة الباحة ، موجه الى طلاب وطالبات الجامعة والكليات التقنية في المنطقة.

هاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي _ مصدر الصورة: صحيفة سبق

تطوير حلول ذكية للمدن

ويسعى الهاكاثون إلى تطوير حلول ذكية للمدن، وتشجيع الطلاب على الابتكار وتقديم حلول جديدة للمشاكل التي تواجهها المدن وتعزيز الوعي التقني بين الطلاب والمجتمع وتحفيزهم على استخدام التقنيات الحديثة لجل المشاكل الحضرية فضلاً عن تطوير مهارات الطلاب التقنية والإبداعية وتعزيز قدراتهم على التعلم والتطور المستمر.

مسارات الهاكاثون

ويتضمن الهاكاثون أربعة مسارات هي: مسار النقل وفيه يُصَمَّم نظام نقل ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين حركة المرور وتوفير خدمات النقل الذكية، ومسار السياحة المعني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز قطاع السياحة وما تستهدفه المملكة في هذا المجال كما يعمل على تحسين تجربة السائحين والزوار، ومسار الأمن من خلال تصميم أنظمة أمنية ذكية تستخدم التعلم الآلي والتصنيف الذكي للصور للكشف عن الجرائم ومنعها، ومسار البيئة الخاص بتصميم نظم ذكية لإدارة النفايات وتحسين جودة الهواء والمياه في المدن الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

رابط التسجيل في الهاكاثون

ووضعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي سدايا شروطها للالتحاق بالهاكاثون على أن تكون الفكرة ضمن أحد المسارات المقترحة، وأن تتضمن استخدام إحدى التقنيات: الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البيانات وتحليلها، البيانات الضخمة، الروبوتات والأتمتة، وأن تقدم حلاً حقيقياً يُسهم في تطوير المدن الذكية، في حين يمكن التسجيل عبر الرابط https://sdaia.gov.sa/ar/MediaCenter/Initiatives/Pages/Details.aspx?ItemID=12.

وسيعطى الفائزون في نهاية الهاكاثون جوائز تتمثل في: المركز الأول: برنامج دولي بالتعاون مع LocoRobo، بالإضافة إلى اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية، والمركز الثاني: مقاعد تدريبية في معسكرات سدايا مع اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية، والمركز الثالث: مقاعد تدريبية في معسكرات “سدايا”.

ماهي سدايا؟

سدايا هي إختصار لإسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهي بمثابة هيئة حكومية أنشئت بالأمر الملكي رقم (74167) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ، وترتبط مباشرةً برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارتها نائب رئيس مجلس الوزراء.