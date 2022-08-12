تفاصيل مقتل عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري ومكافأة 5 ملايين ريال لهؤلاء

أعلن أمن الدولة السعودي، اليوم الجمعة، عن مقتل الإرهابي المطلوب عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، والذي ظل هاربا قرابة 7 سنوات من، اشتراكه في عملية إرهابية مع آخرين، استهدفت المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، في يوم الخميس 21 / 10 / 1436هـ.

تفاصيل مقتل عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري

قال المتحدث الرسمي باسم أمن الدولة السعودي، أن قوات الأمن قامت بتعقب ورصد تحركات المتهم عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ومن ثم تم تحديد موقعه، وذهبت قوة للقبض عليه.

وتبين أن المتهم يسكن في حي السامر بمنطقة جدة، وعند الذهاب للقبض عليه، قام بتف.جير نفسه من خلال حزام نا.سف كان يرتديه، مما أسفر عن إصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن.

مكأفاة بالملايين لمن يدلي بمعلومات عن هؤلاء

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مكافأة قدرها مليون ريال سعودي، لمن يدلي بمعلومات عن متهم واحد من المتهمين في قضية استهداف المصلين، و 5 مليون ريال لمن يقدم معلومات عن أكثر من شخص منهم.

وفي الوقت نفسه حذرت من التعامل معهم، أو التفكير في توفير ملجأ أو ملاذ لهم، ويمكن لكل من يريد أن يدلي بمعلومات ويحصل على المكافأة الاتصال برقم 990، أو الذهاب لأقرب جهة أمنية.

والأشخاص المطلوبين هم:

• عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية).

• عقاب معجب فزعان العتيبي (سعودي الجنسية).

• ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية).

• مبارك عبدالله فهاد الودعاني الدوسري (سعودي الجنسية).

• محمد سليمان رحيان الصقري العنزي

• سعيد عائض إل دعير الشهراني ( سعودي الجنسية ).

• طايع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية).

• عبدالعزيز أحمد محمد البكري الشهري (سعودي الجنسية).

• مطيع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية).

بعض صور المطلوبين في قضية عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري: