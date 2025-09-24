تفاصيل مشاركة منظومة الصناعة والثروة المعدنية في معرض هانوفر ميسي “الأتمتة الصناعية”

بدأت منظومة الصناعة والثروة المعدنية مشاركتها في معرض هانوفر ميسي “الأتمتة الصناعية” المُقام في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، الذي يعد من أبرز الأحداث الصناعية في القارة الآسيوية، لما يشكله من منصة مهمة لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الأتمتة، والروبوتات، والبرمجيات الصناعية، وسط مشاركة واسعة من رواد الصناعة والتقنية في العالم.

ممثل السعودية

وجاءت مشاركة منظومة الصناعة والثروة المعدنية كتمثيل لوجود المملكة في المعرض، من خلال جناح وطني يضم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

وتبلورت المشاركة في رحلة التطور والتحول الصناعي في المملكة، والتقدم المتسارع في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومبادرات المملكة في مجالات الأتمتة الصناعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية الصناعية، كما تطرح الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التصنيع المتقدم، والقطاعات الصناعية الإستراتيجية، إلى جانب الممكنات والحوافز المقدمة؛ لتسهيل رحلة المستثمرين في القطاع الصناعي.

السعودية تستضيف النسخة القادمة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة تستعد لاستضافة النسخة المقبلة من معرض التحول الصناعي العالمي “هانوفر ميسي 2025″، في العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل؛ مما يرسخ مكانتها مركزًا صناعيًا عالميًا، وريادتها في مجال التحول الصناعي، وتمكين تقنيات التصنيع المتقدم.