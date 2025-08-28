تفاصيل مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي 2025

تشارك المملكة العربية السعودية في النسخة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي 2025، الذي يُقام في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 5 سبتمبر، تحت شعار “نشبه بعضنا”.

وتأتي المملكة كضيف شرف، لتعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية مع سوريا، ولتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ضيف شرف

تمثل المشاركة السعودية في المعرض فرصة لتعريف السوق السورية بـ المنتجات والخدمات السعودية وتعزيز حضورها الإقليمي.

وتشارك الجهات الحكومية السعودية مثل وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومجلس الأعمال السعودي السوري، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، إلى جانب أكثر من 80 شركة سعودية من مختلف القطاعات.

الاستثمار السعودي في المعرض

تسعى الشركات السعودية من خلال حضورها في المعرض إلى إبراز تنافسيتها واستكشاف فرص استثمارية جديدة، مع التركيز على الابتكار والنمو المستدام.

كما يمثل المعرض منصة مهمة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتجارة، ما يسهم في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين المملكة وسوريا.

يُعد معرض دمشق الدولي من أبرز الفعاليات الاقتصادية الإقليمية، حيث يجمع شركات ودولاً متعددة لمناقشة فرص الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية، واستكشاف مجالات تعاون جديدة.

وتعكس مشاركة المملكة كضيف شرف حرصها على تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

مساهمة المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030

تأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية رؤية المملكة 2030 لتوسيع حضور المملكة في الأسواق العالمية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي.

كما توفر فرصة للشركات السعودية لإظهار قدرتها على المنافسة، وتعزيز موقع المملكة كمركز استثماري إقليمي داعم للنمو الاقتصادي المستدام.