تفاصيل مشاركة المملكة بالدورة الـ14 للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي

تواجد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري في أعمال الدورة الـ 14 للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (سيسرك) والمنعقدة في مدينة أنقرة التركية خلال الفترة من 1 – 3 أكتوبر 2025, في حضور رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية لدول الأعضاء؛ وذلك من أجل تبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات، وتطوير القدرات الإحصائية على مستوى المنظمة, ومناقشة أبرز التوجهات الإحصائية المشتركة، وآليات تعزيز التعاون في تبادل البيانات، وتطوير القدرات الإحصائية لدول الأعضاء.

وإستعرض الاجتماع متابعة تنفيذ برنامج عمل اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 2026م حتى 2030م، ودور أجهزة ومكاتب الإحصاء الرسمية في الدول الإسلامية في تعزيز تبادل الخبرات بينها وتوحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية، إضافة إلى استعراض التطلعات المستقبلية للعمل الإحصائي في الدول الأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة إستقبلت أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي لعام 2023، واحتضنت أعمالها مدينة جدة، على مدى يومين بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات هذه اللجنة خارج دولة المقر الأمر الذي يؤكد المكانة الدولية للمملكة وثقلها العربي والإسلامي، ويؤكد حرصها الكبير على تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الدول الإسلامية في جميع المجالات.

ويمكن القول أن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) جهازًا متفرعًا عن منظمة التعاون الإسلامي, وتتمثل المهام الرئيسة للمركز في جمع ومعالجة ونشر إحصاءات اقتصادية واجتماعية، ودراسة وتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم البرامج التدريبية حول دول الأعضاء.