تفاصيل مشاركة “التدريب التقني” في المعسكر الكشفي الإسلامي الأول بإندونيسيا 2025

من المقرر أن تتواجد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بثلاث فرقٍ كشفية من البنين والبنات في فعاليات المعسكر الكشفي الإسلامي الأول 2025م، الذي تستضيفه العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية.

ممثلي المملكة بالمعسكر

وتشمل المشاركة (13) متدربًا ومتدربة من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، والكلية التقنية للبنين بالأحساء، والكلية التقنية للبنين بالدمام، تحت إشراف ثلاثة قادة كشفيين.

سبب المشاركة في المعسكر

وجاءت هذه المشاركة من أجل دعم جهود المؤسسة في تمكين الشباب من الجنسين، من خلال إتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب كشفية عالمية تُسهم في تنمية مهارات القيادة وروح الفريق وخدمة المجتمع، بما يرسخ قيم المسؤولية والانتماء، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الشباب وتعزيز حضورهم الدولي.

منصة شبابية هامة

ويمكن القول أن المعسكر هو عبارة عن منصة شبابية تجمع الكشافة المسلمين من مختلف دول العالم، من خلال برامج كشفية وثقافية واجتماعية، تُسهم في تبادل الخبرات وتنمية قيَّم التعاون والمسؤولية والانتماء.