تفاصيل مثيرة بختام موسم سباقات الخيل بالطائف 2025.. “صور”

أنهى ميدان الملك خالد بالحوية موسم سباقات الطائف الصيفي لعام 2025، الذي تضمن 20 حفلًا، وسط منافسات قوية وحضور جماهيري لافت.

وجاء خلال الأمسية الأخيرة تتويج الفرس “جادي دي فوست” بكأس السرعة للخيل العربية، والفرس “كوافل” بكأس السرعة للأفراس، والجواد “رياض سنترال” بكأس الحصن، فيما أحرزت الفرس “عادات” كأس الأفراس، وفاز “سلام الخير” بكأس الميدان مفتوح الدرجات، وتقاسم “أنجاد الخالدية” و”أنوار” كأس الخيل العربية.

كما فاز الفارس كاميلو أوسبينا ببطولة قائمة الخيالة، وإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز صدارة الملاك، والمدرب أحمد محمود صدارة المدربين، على أن ينطلق موسم سباقات الرياض في 16 أكتوبر المقبل.

