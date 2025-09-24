تفاصيل مبادرة “وِرث”  ووزارة الداخلية في اليوم الوطني السعودي

تعكف إدارة المعهد الملكي للفنون التقليديّة (وِرث) بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات على تنفيذ مبادرة تهدف إلى تقديم هدايا تذكارية وبطاقات تعريفية مستوحاة من النقوش السعودية للمسافرين في المنافذ الدولية، لتعزيز الفنون التقليدية، والتعريف بمكانة الفنون التقليدية في المجتمع السعودي.

وجاء هذا التعاون في إطار فعاليات اليوم الوطني الـ(95) للمملكة؛ ليعكس عمق الهوية الثقافية السعودية والتعريف بالفنون التقليديّة في المجتمع السعودي، والتكامل بين القطاعات الوطنية لإبراز عناصره في المناسبات الوطنية، وتعزيز حضور الفنون التقليديّة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في حفظ التراث الثقافي غير المادي.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد الملكي للفنون التقليديّة (وِرث) يُعد جهة رائدة في إبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليديّة السعودية محليًا وعالميًا، والترويج لها، وتقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة في مجالات الفنون التقليديّة، والإسهام في الحفاظ على أصولها ودعم القدرات والمواهب الوطنية والممارسين لها، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها.