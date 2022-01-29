تفاصيل مبادرة إعفاء السعودية والسماح للمحكوم عليهم بالسجن بشراء نصف المحكومية

قام النشطاء بتداول فيديو عن مبادرة إعفاء، والتي تسمح للمحكوم عليهم بالمملكة العربية السعودية بشراء نصف محكوميتهم من الحق العام مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد قضاء الحق الخاص، ولاقى الفيديو المتداول اتشاراً كبيراً بين النشطاء على منصات التواصل الإجتماعي.

مبادرة إعفاء وشراء مكومية السجين

وأفاد الفيديو المتداول والمرفق بالخبر، أن المبادرة المسماه بإعفاء هدفها تمكين السجناء أو ذويهم من شراء مدة محكوميتهم المتبقية بالحق العام، وهدفها تقليل أعداد السجناء، كما أن المبادرة تتعلق بالسجناء الغير الناطقين باللغة العربية، ولها شروط وهي عدم وجود سوابق جنائية للسجين.

وحول مبادرة إعفاء، أفاد العقيد الدكتور بندر الخرمي المتحدث الرسمي باسم السجون السعودية لموقع العربية، أن المبادرة ما زالت قيد الدراسة، وسيتم نشر تفاصيلها حال إقرارها والموافقة عليها من الجهات المختصة، مؤكداً أن المبادرة ما زالت مقترح ولم يتم إقرارها.

ولمعرفة تفاصيل المبادرة بالكامل وشروطها والهدف منها استمع للفيديو المرفق بالخبر.

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