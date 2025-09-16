أخبار السعودية

تفاصيل لقاء المجلس الأعلى للقضاء والحكومية الرقمية.. وتصريحات هامة من الصمعاني

آياتي خيري

عقد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان؛ لبحث سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بما يعزز التكامل ويرفع جودة الخدمات العدلية الرقمية.

هيئة الحكومة الرقمية

تصريحات وزير العدل

وعلق وزير العدل قائلًا أن التعاون مع هيئة الحكومة الرقمية يمثل رافدًا أساسيًا لتسريع خطوات التحول الرقمي، عبر ابتكار حلول مبتكرة متقدمة تسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتقديم خدمات عدلية ذات جودة أعلى.

وتابع الوزير: “إن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مرحلي، بل مسار إستراتيجي لبناء منظومة عدلية رقمية متكاملة، تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتستجيب لتوقعات المستفيدين في كفاءة الخدمات وسهولة الوصول إليها”.

أبرز المشروعات المشتركة

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المشروعات المشتركة بين الجهتين، التي تعزز عملية التحول الرقمي على مستوى القطاعات كافة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل حققت تميزًا في مؤشرات هيئة الحكومة الرقمية؛ إذ نالت مستوى “الإبداع” في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024، كما حققت مستوى “متقدم” في مؤشر نضج التجربة الرقمية من خلال “منصة ناجز”.

