تفاصيل قصة نصاب تبوك وابنته كاملة

تشهد محركات البحث نسبة عالية من البحث عن قصة نصاب تبوك وابنته كاملة، حيث انتشر الكثير من مستخدمين التواصل الاجتماعي من يحاولون استغلال الناس من خلال النصب عليهم، وذاك عن طريق التسويق الإلكتروني وبيع السلع المتنوعة عبر الإنترنت، وإليكم في هذا المقال جميع التفاصيل الخاصة بالنصابين الذين حصلوا على شهرة واسعة في السعودية في الفترة الأخيرة.

قصة نصاب تبوك وابنته كاملة

انتشرت العديد من قصص النصب في السعودية مؤخراً، وخاصة في إمارة تبوك، حيث قام شخص وابنته باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق عقارات وهمية، من خلال كتابة صفات وأسعار خيالية ومناسبة للجميع، حتى تجذب أكبر عدد من الأشخاص، وبالفعل يتم التواصل معهم ودفع الأموال ثم يتبين أن العقار المراد شراءه ليس موجود على أرض الواقع، وما هي إلا قصة وهمية ليتم النصب بها على المواطنين، وتبين أن النصابين الذي قاموا بهذا الفعل هم عبدالله الوابصي وابنته العنود الوابصي.

من هو نصاب تبوك

انتشر هاشتاج كبير حول نصاب تبوك وابنته، وطالب عدد كبير من مستخدمين التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، كما قام عدد من الأشخاص بتقديم شكاوى رسمية لشرطة المنطقة تفيد بتعرضهم للاستغفال والنصب، لذلك أصبحت هذه القصة بمثابة قضية رأي عام ويتابع أخبارها جميع الشعب السعودي ويبحثون كثيرا لمعرفة تفاصيلها، ومن الجدير بالذكر أن هذا النصاب وابنته قاموا باستغلال التسويق الإلكتروني للنصب على أصحاب الدخل المحدود، من خلال تقديم عروض وهمية في سوق العقارات، أو من خلال العرض على الناس أن يقوموا بتشغيل أموالهم في العقارات، من خلال كتابة إعلانات عامة ورغبتهم في بيع العقار الوهمي وذكر مواصفات وهمية.

هاشتاج محتالة تبوك

قام عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا بالسعودية بنشر هاشتاج يحمل عنوان “محتالة تبوك تواصل النصب” وذلك بعد القبض على والد العنود وإدخاله السجن، ولكن ابنته بعد الحبس شهرين قامت بالخروج لتتابع أعمال النصب مرة أخرى، ونظراً إلى عدد كبير من الطبقة المتوسطة يرغبون في امتلاك عقارات، تم انتشار هذا الهاشتاج ليلفت نظر الجميع إلى هذه السيدة التي تواصل أعمال النصب، ومطالبة الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.