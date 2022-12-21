تفاصيل فيلم رحلة العمر.. يعرض على متن 144 طائرة سعودية وتمت ترجمته إلى 9 لغات

قامت الخطوط السعودية بالشراكة مع وزارة الأوقاف بتدشين فيلم رحلة العمر، والذي سوف يتم عرضه في 144 طائرة سعودية، وتمت ترجمته إلى 9 لغات. فما هي قصة فيلم رحلة العمر؟.

فيلم رحلة العمر وعلاقته بالحج والعمرة

قام وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة بتدشين فيلم رحلة العمر داخل مقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة.

وفيلم رحلة العمر يتحدث عن تفاصيل رحلتي الحج والعمرة من البداية وحتى النهاية، ويهدف إلى توعية ضيوف الرحمن القادمين من بلاد العالم لأداء مناسك الحج والعمرة في المملكة.

شارك في فيلم رحلة العمر 800 ممثل

شارك في الفيلم أكثر من 800 فنان وممثل سواء بدور فرعي أو ثانوي، ويشرح الفيلم بأسلوب مبسط وجذاب كل خطوات أداء مناسك الحج والعمرة من اللحظة الأولى وحتى انتهاء المناسك.

وسوف يتم عرض فيلم رحلة العمر عبر باقة محتوى الترفيه الجوي على طائرات الخطوط السعودية، من خلال قناة الحج والعمرة.

ويوضح فيلم رحلة العمر لزوار الرحمن كيف يتعاملون في بعض المناطق مثل، المطارات والمشاعر المقدسة، ومحطات قطار الحرمين السريع، وداخل ساحات الحرمين الشريفين.