يبحث الشباب الذين يرغبون في العمل بمجال الطيران بالمملكة العربية السعودية في معرفة تفاصيل فتح باب التقديم في برامج التدريب والتوظيف بالقطاعين المدني والعسكري للعام 1444، في الكلية التقنية العلمية لعلوم الطيران بالرياض، والتي سوف نتعرف من خلال هذا المقال على هذه التفاصيل.

برامج التدريب والتوظيف بالقطاعين المدني والعسكري 1444

هي برامج تدريب عالي المستوى تقوم بتقديمها الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض للشباب الراغبين بالعمل في مجال صيانة الطائرات، حيث افتتحت الكلية في العام 2014، وتعمل على تدريب الكوادر السعودية ليكون جاهزين للعمل بمجال الطيران بصفة فنيين محترفين لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تفاصيل فتح باب التقديم في برامج التدريب والتوظيف بالقطاعين المدني والعسكري 1444

تم فتح باب التسجيل في برامج التدريب والتوظيف بالقطاعين المدني والعسكري بداية من يوم الأحد 24 يوليو 2022 الموافق لـ 25 ذي الحجة لعام 1443 هجري، والذي يتم بشكل إلكتروني، عن طريق الخطوات التالية :

الدخول على الموقع الرسمي للكلية التقنية العالميّة “من خلال هذا الرابط “.

اضغط على تبويب (سجل الآن).

قم بالتأكيد والموافقة على كافة شروط التسجيل في الكلية.

انتقل الى الصفحة المخصصة لكتابة البيانات الشخصية.

ادخل بيانات الطالب للتسجيل في الكلية وهي:

الاسم الكامل.

البريد الإلكتروني.

الجوال.

تأكيد البريد الإلكتروني.

الهوية الوطنية/ الإقامة.

سجل كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

ادخل رمز التحقق.

اضغط على أيقونة (إنشاء حساب).

قم بالضغط على أيقونة (تسجيل).

تأكيد الطلب والتأكد من التسجيل.

شروط القبول في برامج التدريب والتوظيف بالقطاعين المدني والعسكري 1444

حددت لجنة القبول في الكلية التقنية لعلوم الطيران عدة شروط لابد أن تكون متوفرة في الطالب حتى يتم قبوله في الكلية وتأتي هذه الشروط كالتالي :

شروط الكلية التقنية لعلوم الطيران المسار المدني

أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية، ولكن يستثنى من هذا الشرط من كانت والدته سعودية الجنسية.

أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة للعلوم التطبيقية أو المعاهد الثانوية الصناعية منذ خمس سنوات.

أن يجتاز اختبارات القدرات العامة في المركز الوطني للقياس والتقويم.

النجاح في اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

شروط الكلية التقنية لعلوم الطيران المسار العسكري

تختلف الشروط في الكلية التقنية لعلوم الطيران بين المسار المدني والعسكري على الشكل الآتي: