تفاصيل عن “حديقة الأمير ماجد بجدة”.. الأسعار والأنشطة ومواعيد الدخول 2022

حديقة الأمير ماجد من أكبر وأمتع الحدائق بجدة, سوف نتعرف هنا عن مواعيد دخول الحديقة المائية، تبلغ مساحة الحديقة 132 ألف متر، كما أن مساحة الحديقة ساعدت على تنوع وكثرة الأنشطة الترفيهية للأهالي والعائلات في جدة وتعد حديقة الأمير ماجد من أهم المعالم السياحية الموجودة في جدة.

أفضل الأنشطة في منتزه الأمير ماجد

يوجد بمنتزه الأمير ماجد حمامات سباحة للأطفال, يوجد بحمامات السباحة الألعاب المائية من أجل السعادة والترفيه للأطفال، بالإضافة إلى ذلك يوجد خدمة رعاية للأطفال لكي تجعل العائلات يتجولون براحة ورفاهية أكثر.

يمكنك أيضاً ممارسة الرياضة بحديقة الأمير ماجد حيث يصل طول الممشى الموجود بالحديقة إلى 1.8 كيلو متر.

يوجد في منتزه الأمير ماجد الخدمات العديدة والمختلفة والمرافق العامة بالإضافة إلى وجود الحمامات العامة النظيفة ويوجد أيضاً بالحديقة نوافير مائية ذات شكل خلاب ومنظر رائع لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالمنظر, بالإضافة إلى وجود مطعم وموقف للسيارات.

يتوفر في منتزه الأمير ماجد منطقة بها عدد كبير من لعب الأطفال للتسلية ولقضاء وقت أمتع, ويتوفر بالحديقة العديد من الأندية الرياضية.

شروط الحصول على تذاكر القرية الترفيهية

قامت إدارة القرية المائية الموجودة في حديقة الأمير ماجد في جدة بوضع بعض الضوابط للحصول على التذاكر من أجل دخول القرية، وهذه هي الضوابط:

مدة صلاحية تذكرة الدخول إلى السباحة سارية حتى 4 ساعات فقط وهذا لكي يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

يلزم لدخول الطفل إلى القرية اصطحاب مرافق للدخول معه.

حد أقصى لسباحة البنات حتى سن 12 عام.

هناك مجموعة من الناس محظورة من دخول القرية وهم:

الأشخاص الذين لديهم أمراض صحية مزمنة. من تخطوا ال 65 عام. الذين لديهم ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

مواعيد استقبال الزوار في حديقة الأمير ماجد

تستقبل حديقة الأمير ماجد زوارها خلال شهر شوال من الساعة 4 عصراً.

في أيام السنة العادية تستقبل حديقة الأمير ماجد المائية زوارها من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 10 مساءً.

في أيام العطلة الأسبوعية تستقبل الحديقة زوارها من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 11 مساءً.

رسوم دخول حديقة الأمير ماجد

تعتبر حديقة الأمير ماجد التي بها القرية المائية المتواجد فيها أحدث الملاهي والألعاب المائية الموجودة في مدينة جدة والتي تجعل الحديقة مكان هام للعائلات والأهالي للترفيه عن أنفسهم، قامت القرية المائية بالإعلان عن أسعار التذاكر لدخول القرية، بالإضافة إلى أن حجز التذاكر لكي تتمكن من دخول القرية يلزم أن يكون عبر الموقع الإلكتروني.



أسعار تذاكر دخول القرية:-

سعر تذكرة الدخول إلى السباحة 129 ريال سعودي.

سعر الدخول 39 ريال سعودي للمرافق.

موقع حديقة الأمير ماجد بجدة

عند طريق المكرونة فرعي في حي الربوة، مدينة جدة، المملكة العربية السعودية.

أرقام محمول حديقة الأمير ماجد المائية 0567771907 أو 0126205566