أخبار السعودية

تفاصيل طرح 47 مشروعًا عبر منصة “استطلاع”

آياتي خيري

عرضت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 47 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 24 جهة حكومية؛ وذلك من أجل تمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

المشروعات المطروحة

وتشمل المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة الثقافة إلى تعزيز نشاط الحرف والصناعات اليدوية ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 سبتمبر 2025م.

كما جاء من خلال المنصة طرح الهيئة العامة للنقل لمشروع (آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقًا للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار وجدول العقوبات)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة لتنظيم ممارسة نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة وممارسة نشاط النقل بسيارة أجرة المطار لمقدمي الخدمة (الأفراد)، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 17 سبتمبر 2025م.

مباديء الشفافية

وعرضت الهيئة العامة للإحصاء عبر المنصة مشروع (ميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي)؛ بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والموضوعية والنزاهة المهنية، وحماية خصوصية الأفراد وبياناتهم، وضمان مصداقية العمل الإحصائي في مختلف مراحله، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 سبتمبر 2025م.

وفي سياق متصل قامت هيئة السوق المالية بتقديم مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية (الإطار التنظيمي للمستشار الآلي)؛ بهدف فتح المجال أمام مؤسسات السوق المالية لتقديم خدمات المستشار الآلي، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 24 سبتمبر  2025م.

جاء طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.