تفاصيل طرح 44 مشروعًا عبر منصة “استطلاع”

عرضت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 44 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 24 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

تفاصيل المشروعات المطروحة

وشملت تلك المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف), الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للأوقاف؛ إلى تعزيز مستوى الشفافية لدى الأوقاف في المملكة، والامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية، وتكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي في القطاع الوقفي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 سبتمبر 2025م.

كما جاء عبر المنصة، طرح وزارة البيئة والمياه والزراعة للنقل لمشروع (تحديث قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية)، وهو المشروع الذي تهدف من خلاله الوزارة؛ لتنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها، وإلى تشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذو الشأن، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 23 سبتمبر 2025م.

وعرض ديوان المظالم عبر المنصة مشروع (ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم)؛ من أجل حوكمة إجراءات الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، وتحقيق الكفاءة والجودة والشفافية في إجراءات التنفيذ الإداري, إضافة لتحديد الضمانات التي تسهم في معالجة أخطاء مقدمي خدمات التنفيذ، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 سبتمبر 2025م.

مشروع الموارد البشرية

من جانبها عرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع (تحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية)؛ بهدف توضيح المخالفات للمنشآت والمراقبين، وتعزيز التطبيق الدقيق للأنظمة، والحد من التقديرات والاجتهادات الشخصية، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 30 سبتمبر 2025م.

كما عرضت وزارة الاستثمار مشروع (القواعد المنظمة للترخيص والرقابة لنشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية)؛ بهدف وضع إطار تنظيمي للترخيص والتنظيم والرقابة على نشاط المقرات الإقليمية والحوافز الممنوحة لها بما يحقق الوضوح التشريعي للشركات العالمية الراغبة بافتتاح مقراتها الإقليمية بالمملكة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 9 أكتوبر 2025م.

جاء طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.