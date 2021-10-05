أكوا باور هي شركة سعودية برأس مال 2،920،895،000 ريال سعودي، وهي شركة استثمارية رائدة ومحطة طاقة كهرومائية، تقدم خدماتها في 13 دولة، وقد طرحت أسهمها في الفترة الأخيرة، واليوم عبر “نجوم مصرية” سنعرض لكم تفاصيل طرح أسهم “اكوا باور” للاكتتاب.

طرحت الشركة العالمية لهندسة المياه والطاقة “أكوا باور” أول طرح عام لأسهمها منذ صدور القرار الوزاري رقم “215/ق” في 2/7/1429 (الموافق 7 مايو 2008)، وتم تسجيلها مع السجل التجاري رقم 1010253392 المسجل في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13/7/2008.

الشركات المساهمة في ” اكوا باور”:

أكملت شركة “Citigroup Saudi Arabia” وشركة “Riyadh Capital” وشركة “JPMorgan Chase Saudi Arabia” وشركة “Natixis Saudi Arabia Investment Corporation” تسجيل فئة المشاركة في أسهم شركة أكوا باور كمستشارين ماليين ومدراء سجل الاكتتاب.

تداول أسهم ” أكوا باور”:

سيتم إدراج أسهم شركة “أكوا باور” وتداولها في غضون أيام قليلة بعد انتهاء اشتراك الأفراد، وذلك بعد استكمال كافة المعلومات المطلوبة واستكمال كافة الإجراءات، وسيتم الإعلان تاريخ التداول على موقع “تداول”.

وقد بدأت الشركة الاكتتاب يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021، وانتهى الاكتتاب يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2021.

رأس مال ” اكوا باور” وعدد أسهمها قبل الاكتتاب:

كان رأس مال أكوا باور قبل هذا الاكتتاب 6،457،628،780،000 ريال سعودي، وبعد الإكتتاب 7،310،997،290،000 ريال سعودي، وبلغ عدد أسهم الشركة قبل الاكتتاب 645،762،878 سهمًا، وبعد الاكتتاب 7،310،997،290،000 سهم.

إجمالي ثمن الأسهم المصدرة هو 4،547،160،744،000 ريال سعودي، وبلغ إجمالي عدد الأسهم التي تم طرحها هذه المرة 81.199.299 سهمًا، وبلغت نسبة زيادة رأس مال شركة “أكوا باور” 12.6٪ قبل زيادة رأس المال و 11.1٪ بعد زيادة رأس المال.

المستثمرون المستهدفون من اكتتاب “اكوا باور”:

أعلنت شركة أكوا باور عن أنواع الأسهم التي تأمل المشاركة في الاكتتاب بها في هذا الإصدار، وتحدد شروطًا معينة لهذه الفئات حتى تتمكن الشركة من الاكتتاب في الأسهم المقدمة، وهذه الشروط مقسمة على النحو التالي:

فئة المشاركة:

وهي قطاع يشمل جميع أنواع الفئات المشاركة ويبلغ عدد الأسهم 81.199.299 سهم، أي 100٪ من الأسهم المصدرة، وستخفض النسبة إلي 73.790.370سهم كحد أدني إذا كان هناك من شريحة الأفراد.

الأفراد

بلغ عدد الأسهم 8،119،929 سهماً للأفراد، أي بنسبة 10٪.