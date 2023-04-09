“تفاصيل” صرف دعم حساب المواطن 65 أبريل 2023 وخطوات الاستعلام عن الأهلية 1444

أعلن برنامج حساب المواطن المعني بدعم الأفراد السعوديين وحاملي بطاقات التنقل من المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 65 لشهر أبريل 2023 في حسابات المستفيدين من البرنامج بعد ساعات، وقد أوضح برنامج حساب المواطن حالات صرف دفعة دعم البرنامج بأثر رجعي، إليكم نكشف عن موعد صرف دعم حساب المواطن 65 أبريل 2023 ونوضح خطوات الاستعلام عن الأهلية 1444.

موعد صرف دعم حساب المواطن 65

يتم صرف دعم حساب الموطن الدفعة 65 لشهر أبريل 2023 يكون خلال شه رمضان الجاري بعد ساعات، حيث يتم صرف دعم البرنامج الدورة المقبلة في يوم الاثنين الموافقة 10 من أبريل 2023، وهو اليوم الموافق بالتقويم الهجري ليوم 19 رمضان 1444.

وأوضح البرنامج الحالات التي يتم صرف بها الدفعة لحسابات المواطنين بأثر رجعي، وتأتي تلك الحالات على النحو التالي:

قيمة الاستحقاق يتم احتسابها بعد مراجعة دخل المواطن، وبعد مطابقة البيانات الواردة من قبل الجهة.

في حالة حصل المستفيد على نقص في الدعم أو زيادة، عليه بتقديم شكوى، وهذا عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، مع تقديم ما يفيد بإثبات شكواه عبر الوثائق الرسمية.

في حالة تم قبول الطلب بالاعتراض على قيم الدفعات، يتم تعويض الفرد بأثر رجعي في الدفعة القادمة، مع قيمة الدعم لنفس الشهر.

هذا وتأتي شروط الأهلية كما جاء في انفوجراف نشره برنامج حساب المواطن عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كما يلي:

ثلاث شروط لتجاوز الأهلية في حساب المواطن.. pic.twitter.com/PpC2kz0Xl4 — حساب المواطن (@citizenaccount) September 28, 2021

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1444

يتم الاستعلام عن أهلية حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية: