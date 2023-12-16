أعلنت وزارة الدفاع السعودية يوم الخميس عن حادث مأساوي حيث سقطت مقاتلة من نوع إف-15 إس إيه تابعة للقوات الجوية الملكية خلال مهمة تدريبية في المنطقة الشرقية للبلاد، مما أسفر عن استشهاد طاقم الطائرة.

تفاصيل سقوط مقاتلة إف-15 إس إيه خلال تدريبات شرق السعودية واستشهاد طاقمها

موعد وتفاصيل الحادثة

أكد العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحادث وقع عند الساعة 12:50 ظهرًا، أثناء قيام الطائرة بمهمة تدريبية روتينية. وأشار إلى أن لجنة تحقيق قد باشرت التحقيق لتحديد تفاصيل الحادث وأسبابه.

تمثلت المقاتلة إف-15 إس إيه في الأسطول الجوي السعودي اعتبارًا من عام 2017، وتتميز بقدراتها المتقدمة في تنفيذ القصف الأرضي والتصويب الدقيق في ظروف مختلفة. تعتبر الطائرة من الأنظمة الرئيسية للدفاع الجوي والهجوم الجوي، وتتميز بقوة هيكلها وقدرتها على التحليق في ظلمة الليل ومحاذاة التضاريس الأرضية.

تفاصيل عن الطائرة

يُذكر أن سرعة الطائرة القصوى تبلغ 2655 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع يصل إلى 18200 متر، مما يجعلها طائرة فعّالة في مجال القتال الجوي. وتتميز بتقنيات تعليق الأسلحة المتقدمة وأنظمة رادار فعّالة تعزز قدراتها العسكرية.